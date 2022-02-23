ABD'den dikkat çeken Türkiye açıklaması! Biden kararını duyurdu

Pentagon'dan üst düzey bir yetkili, Rusya’nın Ukrayna sınırındaki askerlerinin yüzde 80'inin Ukrayna'ya girmeye hazır olduğunu ve ileriye konuşlandırıldığını duyurdu. Bu arada Başkan Biden, Kuzey Akım 2 Projesi kararını duyurdu.

Abone ol

Rusya-Ukrayna gerilimi tırmanırken, ABD ordusu elindeki bilgiyi güncelledi. Gazetecilere açıklama yapan bir Pentagon yetkilisi, Rusya’nın Belarus’ta ve Ukrayna çevresinde konuşlandırdığı kuvvetlerin saldırı için "olabildiğince hazır" pozisyona geçtiğini açıkladı.

Üst düzey yetkili, Rus güçlerinin henüz Ukrayna sınırını geçip geçmediğini teyit edemeyeceğini dile getirdi.

''Kuvvetlerin yüzde 80'i Ukrayna'ya girmek üzere''

Yetkili, "Kuvvetlerinin yaklaşık yüzde 80'inin ileri konum olarak kabul ettiğimiz pozisyonda olduğunu ve her an girmeye hazır olduğunu değerlendiriyoruz." dedi.

Rusya’nın topyekün bir işgal için harekete geçmesini bekledikleri gücün yüzde 100’ünü hazır hale getirdiğini belirten yetkili, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in seyir füzelerinden balistik füzelere, zırhlı ve kara birliklerinden özel kuvvetlere Karadeniz'de konuşlu deniz unsurlarına kadar her türlü kabiliyeti işgale katılmak üzere hazır hale getirmesinden endişe duyduklarını aktardı.

Yetkili, “Karadeniz'de ve Akdeniz’deki donanma varlıklarını kesinlikle artırdılar. Akdeniz'de, Karadeniz'de olduğundan daha az. Ve eğer Ukrayna'yı işgal etmeyi planlıyorsanız ve bu işgali etkili bir şekilde yürütebilmek için o ülkeyi kuşatıyorsanız, o zaman açıkçası Karadeniz ve Karadeniz’deki kuvvetler sizin için sadece karaya asker çıkarmak için değil aynı zamanda uzun menzilli atışlar açısından da önemli olacaktır.” değerlendirmesinde bulundu.



"Türkiye’nin açıklamasını memnuniyetle karşılıyoruz"

Türkiye’nin pozisyonuna ilişkin yorum yapan yetkili, "Türkiye, Sayın Putin'in Donetsk ve Luhansk’ın bağımsızlığını ilan etmesine karşı oldukça sert çıktı ve Türkiye'den memnuniyetle karşılanan bir açıklamaydı bu." dedi.

Biden'dan Kuzey Akım 2 projesi kararı

ABD Başkanı Joe Biden, Kuzey Akım 2 projesini yapan firma ile yetkililerine yaptırım uygulayacaklarını açıkladı.

Yazılı açıklama yapan Biden, Rusya'nın Ukrayna sınırına asker yığmaya başladığı günden bu yana ABD'nin ortak ve müttefikleriyle Rusya'ya karşı güçlü ve ortak bir karşılık için çalıştığını belirtti.

Biden, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile bu ay yaptığı toplantıda da belirttiği üzere Berlin'in Rusya'ya yönelik adımlarda öncü olduğunu vurguladı. Biden, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi durumunda Kuzey Akım 2 projesinin durdurulmasına yönelik Almanya ile yakından çalıştıklarını vurguladı.

''Yaptırımların ilk bölümünün bir parçası''

İki ülke arasında yapılan yakın istişarelerin ardından Almanya'nın dün Kuzey Akım 2 projesinin sertifikasyon sürecini durdurduğunu anımsatan Biden, "Bugün ben de yönetimime Kuzey Akım 2 AG'ye ve firma yetkililerine yaptırım uygulanması talimatı verdim. Bu adımlar, bizim Rusya'ya, Ukrayna'ya yönelik adımlarına karşılık uyguladığımız yaptırımların ilk bölümünün bir parçasıdır." ifadesini kullandı.

Rusya'nın bölgede gerginliği tırmandırmayı sürdürmesi durumunda ABD'nin daha çok adım atmakta tereddüt etmeyeceğinin altını çizen Biden, "Attığı adımlar ile (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin tüm dünyaya daha önce benzeri görülmemiş bir şekilde Rus gazından ve diğer enerji türlerinden uzaklaşma dürtüsü verdi." değerlendirmesinde bulundu.

Biden, Rusya'ya yönelik attığı adımlar dolayı da Scholz'a teşekkür etti.

Scholz, dün yaptığı açıklamada Rusya'nın sözde ayrılıkçı cumhuriyetleri tanıması üzerine Rus gazını Almanya'ya taşıyacak olan Kuzey Akımı 2 doğal gaz boru hattının sertifikasyon sürecinin durdurulması talimatını verdiğini belirtmişti.