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Galatasaray kadınlar basketbol derbisinde Fenerbahçe'yi devirdi

Galatasaray kadınlar basketbol derbisinde Fenerbahçe'yi devirdi

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 16. haftasından ertelenen derbide Galatasaray, konuk ettiği Fenerbahçe'yi 69-63 yendi. Bu sonuçla Galatasaray, Fenerbahçe'yi 9 Mart 2021'den sonra 6 resmi maç aranın ardından mağlup etmiş oldu. Sarı-kırmızılılar ligde 10. galibiyetini alırken Fenerbahçe ise 2. yenilgisini yaşadı.

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Karşılıklı basketlerle başlayan müsabakanın ilk 5 dakikasında sarı-kırmızılılar Merve, Sude ve Davis ile skor üretirken sarı lacivertliler Williams, McBride, Sabally ve Olcay ile basketler buldu. Müsabakanın 5. dakikasını 11-9 geride geçen Galatasaray, Plum'un skorer oyunuyla 8. dakikada 14-13 üstünlük kurdu. Plum'un etkili oyunuyla üstünlüğünü koruyan ev sahibi ekip ilk çeyreği 21-17 önde tamamladı.

İkinci çeyreğe Plum, Davis ve Krajisnik'in basketleriyle başlayan Galatasaray, 13. dakikada 8 sayılık fark (27-19) yakaladı. Rakibini durdurarak Hartley ve Tuğçe ile sayılar bulan Fenerbahçe Safiort, 15. dakikada farkı 1 sayıya (27-26) indirdi ancak Galatasaray aynı dakika içinde Merve Aydın'ın 3 sayılık basketiyle rakibinin öne geçmesine izin vermedi. Kaptan Tuğçe Canıtez ile skor üretmeye devam eden sarı-lacivertliler 17. dakikada 33-30 öne geçti. Tuğçe'ye Merve ve Plum ile karşılık veren Galatasaray, 18. dakikada bir kez daha üstünlük yakaladı: 34-33. Rakibi karşısında ciddi bir fiziksel dezavantaj yaşayan sarı-kırmızılı takım ilk yarıda hiç hücum ribaundu alamamasına rağmen 3 sayı çizgisinin gerisinden ve kısa mesafeli şutlarda yüksek yüzde yakalayarak devre arasına 36-33 önde girdi.

Mücadelenin 3. periyodunda rakibinin öne geçmesine izin vermeyen Galatasaray; Davis, Krajisnik, Sude Yılmaz'ın elinden gelen basketlerle 26. dakikada bir kez daha farkı 8 sayıya (46-38) çıkardı. Fenerbahçe; Williams ve Olcay Çakır Turgut'un boyalı alandan bulduğu basketlerle beraberliği sağlarken çeyrek 46-46 sona erdi.

Tempolu başlayan son periyotta ilk basket 32. dakikanın başında McBride ile 3 sayı çizgisinin gerisinden geldi ve Fenerbahçe 49-46 öne geçti. Taraftarının desteğiyle oyundan düşmeyen Galatasaray, Plum'un turnikesiyle 34. dakikada skora denge getirdi: 51-51. McBride ve Williams ile etkili hücum geliştiren Fenerbahçe karşısında iyi savunma yapan Galatasaray; Sude Yılmaz ve Plum'un basketleriyle 7-0'lık seri buldu ve 35. dakikada 58-53'lük üstünlük kurdu. Çekişmeli geçen mücadelenin 37 ve 38. dakikasında konuk takım Sabally'nin arka arkaya bulduğu 4 sayıyla 63-61 öne geçti ancak Galatasaray'da Plum bir kez daha sahneye çıkarak kaydettiği 3 sayılık basketle takımını 65-63'lük skorla öne geçirdi. Kalan bölümde rakibine sayı şansı vermeyen Galatasaray sahadan 69-63 galip ayrıldı.

Galatasaray: 69 - 63 :Fenerbahçe

Salon: Bahçelievler Şehit Mustafa Özel
Hakemler: Mehmet Keseratar, Tunçtan Durmuşcan, Alper Gökçebel

Galatasaray: Merve Aydın 12, Sude Yılmaz 11, Plum 29, Davis 11, Krajisnik 6, Gizem Başaran Turan, Eda Şahin,

Fenerbahçe: Olcay Çakır Turgut 12, McBride 12, Tuğçe Canıtez 8, Sabally 14, Williams 10, Manolya Kurtulmuş 3, Hartley 4

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