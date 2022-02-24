ABD Başkanı Joe Biden'den son dakika Rusya açıklaması: Ölüm ve yıkım savaşı

ABD Başkanı Joe Biden, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri operasyon başlatmasına sert tepki gösterdi. NATO ve BM başta olmak üzere batılı ülkelerden tepki yağıyor. ABD Başkanı Biden "Putin, felaket bir şekilde can kaybı ve acı getirecek kasti bir savaşı seçti. Bu saldırının getireceği ölüm ve yıkımın tek sorumlusu Rusya'dır" dedi

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ABD Başkanı Joe Biden, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri operasyon başlatmasıne sert tepki gösterdi. NATO ve BM başta olmak üzere batılı ülkelerden tepki yağıyor. ABD Başkanı Biden "Putin, felaket bir şekilde can kaybı ve acı getirecek kasti bir savaşı seçti. Bu saldırının getireceği ölüm ve yıkımın tek sorumlusu Rusya'dır. BD ve müttefikleri birlik ve kararlılıkla karşılık verecektir" dedi

Biden yazılı açıklamasında, "Bu gece tüm dünyanın dualarının Ukrayna ile olduğunu belirten Biden, "Putin, felaket bir şekilde can kaybı ve acı getirecek kasti bir savaşı seçti. Bu saldırının getireceği ölüm ve yıkımın tek sorumlusu Rusya'dır. ABD ve müttefikleri birlik ve kararlılıkla karşılık verecektir. Dünya, Rusya'dan hesap soracak." ifadesini kullandı.

Yeni yaptırımları duyuracak ABD Başkanı Joe Biden, bugün öğle saatlerinde ABD ve müttefiklerinin Rusya'ya uygulayacağı yeni yaptırımları duyuracak. Adının açıklanmasını istemeyen üst düzey bir Beyaz Saray yetkilisi, "Biden, Rusya'nın Ukrayna'ya sebepsiz ve gayrimeşru saldırısına ilişkin ABD ve müttefiklerinin atacağı adımları duyuracağı bir konuşma yapacak." ifadesini kullandı.

NETO Genel Sekreteri Stoltenberg: Her şeyi yapacağız

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya'nın harekatına tepki vermek için üyelerin toplanacağını söyledi. Stoltenberg, "Bu kötü zamanlarda Ukraynalılarla birlikteyiz. NATO müttefiklerini korumak ve savunmak için gereken her şeyi yapacaktır" dedi.