Rusya Ukrayna'yı bombaladı! Uluslararası uçuş trafiği durdu: 185 km yakınına yaklaşmayın

Rusya'nın Ukrayna saldırısının başlamasıyla Doğu Avrupa ülkesinin semalarında uluslararası uçuş trafiği durdu. Flightradar24.com'dan alınan hava sahası fotoğrafı, son durumu gözler önüne serdi.

Abone ol

Rusya, sabah saatlerinde Ukrayna’ya askeri müdahaleye başladı, şehirlerden peş peşe patlama sesleri duyuldu. Ukrayna şehirlerine füze saldırıları düzenlenirken, bölgede hiçbir sivil uçuş görünmüyor. Uçuş trafiğinin durduğu hava sahası, Flightradar24.com haritasında açık şekilde göründü. Uçuş izleme sitesi FlightRadar24'ten alınan ekran görüntüsü, Ukrayna çevresinde yön değiştiren uçakları gösteriyor.



Hava sahası izleme grubu Safe Airspace, Rus saldırısı başlamadan birkaç saat önce Ukrayna hava sahası için uçuşların durdurulması çağrısında bulunmuştu. Safe Airspace, buna gerekçe olarak bölgede sivil uçakların yanlışlıkla vurulabilmesini ya da düzenlenecek bir siber saldırının hava trafiği kontrolünü hedefleyebilmesini göstermişti.







Risk seviyesi kırmızı

Grup ayrıca, risk seviyesini kırmızıya yani 'uçmayın' olarak da güncellemişti. Söz konusu gerilim ve belirsizliğin yüksek olduğunu vurgulayan kuruluş, “Bu durum sivil havacılık için önemli risklere yol açıyor.” ifadesini kullanmıştı. Ayrıca Wizz Hava Yolu şirketi, Ukrayna'daki tüm operasyonlarını askıya aldı.



Rusya ve Polonya uçuşları durdurdu

Rusya’nın Ukrayna topraklarına saldırmasının ardından her 2 ülkede de gerilim artmaya devam ederken, Rusya Federal Havacılık Ajansı duyuru yayınladı. Donbas Bölgesi’ne yakın noktalarda bulunan havaalanlarında yurt içi ve yurt dışı tüm uçuşların iptal edildiği belirtilerek, “2 Şubat 2022'den, 2 Mart 2022 tarihine kadar Rusya'nın güneyindeki Rostov, Krasnodar, Anapa, Gelencik, Elista, Stavropol, Belgorod, Bryansk, Orel, Kursk, Voronej, Simferopol kentlerine tüm uçuşlar geçici olarak durdurulmuştur. Uçuş kısıtlamaları kaldırıncaya kadar havaalanlarına gidilmemesi şiddetle tavsiye edilir.” denildi. Polonya, tüm Ukrayna uçuşlarını iptal etti. Ukrayna'ya giden sivil uçaklar güvenli bölgelere yönlendirildi.





THY seferlerini iptal etti Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, "Ukrayna hava sahasının kapatılması sebebi ile bugünkü tüm Ukrayna seferlerimiz iptal edilmiştir" dedi. THY, Ukrayna'da başkent Kiev, Herson, Harkiv, Lviv, Mykolaiv, Odessa ve Zaporijya kentlerine karşılıklı seferler düzenliyordu.



185 kilometre yakınına yaklaşmayın

Köln merkezli Avrupa Havacılık Emniyeti Ajansı (EASA), Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesinin ardından uyarı mesajı yayımladı. Mesajda, bugün itibarıyla Ukrayna hava sahasında ve Ukrayna'nın Rusya ve Belarus sınırlarının 100 millik (185 kilometre) kısmında dikkati olunması ve uçuş gerçekleştirilmemesi konusunda uyarı yapıldı. EASA'nın durumu değerlendirmeye devam ettiğine işaret edilen mesajda, uyarının bu aşamada 24 Mayıs'a kadar geçerli olduğu ifade edildi.



Sivil uçuşlar açısından yüksek risk

Mesajda, bölgede aktif çatışma yaşandığı belirtilerek, söz konusu hava sahası ve hava alanları dahil kritik altyapının sivil uçuşlar için uygun olmadığı, bölgede güvenlik riskleri ortaya çıkaran askeri faaliyetler yaşandığı kaydedildi. Özellikle sivil uçakların hem kasıtlı olarak hedeflenebileceği hem de yanlış tanımlanmaya maruz kalabileceği anımsatılan mesajda, bölgede çok sayıda kara ve hava savaş sistemlerinin mevcudiyeti ve olası kullanımının sivil uçuşlar açısından yüksek riske neden olduğu belirtildi.