Evde paketleme işi İŞKUR nasıl başvurulur, kimler başvurabilir?

Ev hanımlarına, evden çalışmak zorunda kalan kadınlara iş imkanı sunan İŞKUR'un evde paketleme işine talep arttı, birçok kadın İŞKUR evde paketleme işi başvurusu nasıl yapılır, başvuru formu nasıl doldurulur araştırması yapıyor. İşte İŞKUR evde paketleme işi başvuru formu...

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Ev kadınlarına maddi destek sağlamak hem ev ekonomisi hem de ülke ekonomisi için İŞKUR'un evden paketleme işine talep gün geçtikçe artıyor. Birçok kadına maddi destek sağlayan İŞKUR'un paketleme işi için başvuru formu nasıl doldurulur, kaç saat çalışılır ve ne kadar maaş alınır sorularının yanıtı haberimizde.

İŞKUR'un desteği ile yapılan evde paketleme işi için başvurular zaman zaman İŞKUR'a bağlı olan kurumlarca yapılmaktadır. Ev hanımlarının çalışma hayatına katılabilmesi için İŞKUR'a bağlı olan firmaların evde paketleme işi ilanlarını çeşitli zamanlarda kontrol etmeleri lazım.

İŞKUR evde paketleme işi başvurusu

İŞKUR evde paketleme işi için başvurular bu kuruma bağlı olan firmalar tarafından aralıklarla verilmektedir. Evde paketleme işinde çalışmak isteyen kadınlar, ikamet adreslerine en yakın İŞKUR şubesine ulaşılarak kayıt yaptırmaları lazım. Kayıt işleminin hemen öncesindeyse İŞKUR evde iş paketleme başvuru formunu doldurmaları zaruridir.

İŞKUR evde paketleme işi başvuru formu doldurulmasının ardından da ev hanımlarının eğitim sertifika belgeleri meslek danışmanlarınca kayıt edilecektir. Kayıt sonrasında da İŞKUR evde paketleme işine başvurularını gerçekleştiren ev hanımlarından cep telefonu numarasıyla beraber iletişim bilgileri talep edilerek bu belgeler sisteme kaydedilecektir.

Sisteme kayıtları gerçekleştirilen ev hanımları uygun evde paketleme işi gelmiş olduğu an cep telefonlarına İŞKUR tarafından SMS mesajı iletilecektir. Gelen SMS ile beraber işi kabul eden ev hanımları, para kazanma işlemlerine başlayacaklardır.

İŞKUR evde paketleme işi projesi bünyesinde ev hanımlarına sıklıkla; cetvel seti hazırlama, sabun, tel toka, takı tasarım, tırnak kutulama, gömlek yakası dikme, peçete halkası gibi işler yaptırılır. El çabukluğu gerektiren bu işler karşılığında günlük ortalama 4 saat kadar çalışılarak ev hanımları ayda en az 1300 TL üzerinde para kazanabilir.