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Putin'in Ukrayna saldırısına Avrupa liderlerinden tepki: Karşılık verilecek

Putin'in Ukrayna saldırısına Avrupa liderlerinden tepki: Karşılık verilecek

Rusya'nın Ukrayna'ya saldısı üzerine Avrupa liderlerinden peş peşe açıklamalar gelmeye başladı. Uluslararası hukuka işaret eden liderler işgali durdurma çağrısı yaptı.

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Doğu Ukrayna’ya yönelik askeri operasyon başlatırken dünya liderleri de peş peşe açıklamalarla işgale tepki gösterdi.

Bu isimlerden biri olan İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Rusya’nın Ukrayna’da askeri operasyon başlatmasının ardından Ukraynalı mevkidaşı ile görüştüğünü söyledi.

Putin’in “Ukrayna’ya yönelik bu sebepsiz saldırıyı başlatarak kan dökme ve yıkım yolunu seçtiğini” belirten Johnson, Twitter mesajında, “İngiltere ve müttefiklerimiz kararlı bir şekilde yanıt verecek” diye yazdı.

İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss de Twitter’dan yaptığı açıklamada “Başkan Putin’in Ukrayna halkına karşı başlattığı korkunç, sebepsiz saldırıyı şiddetle kınıyorum” dedi.

İngiltere’nin Ukrayna’nın yanında olduğunu belirten Truss, “Bu korkunç saldırıya yanıt vermek için uluslararası ortaklarımızla birlikte çalışacağız” dedi.

Almanya'dan açıklama
Almanya Başbakanı Olaf Scholz, “Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısı uluslararası hukukun bariz ihlalidir" dedi.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Rusya’nın Ukrayna'nın doğusundaki Donbass'a askeri operasyon başlatmasının ardından açıklamalarda bulundu. Başbakan Scholz Rus saldırılarının hiçbir şekilde haklı gösterilmesinin mümkün olmadığını belirterek, "Bu, Ukrayna için korkunç bir gün ve Avrupa için karanlık bir gündür" dedi. Başbakan Scholz ayrıca, desteklerinin Ukrayna halkıyla olduğunu ve Rusya’nın bu askeri harekatı bir an önce durdurması gerektiğini ifade etti.

Macron'dan açıklama
Fransa Cumhurbaşkanı Macron sosyal medyadan açıklamasında şunları söyledi: "Fransa, Rusya'nın Ukrayna'ya savaş açma kararını şiddetle kınıyor. Rusya askeri operasyonlarını derhal sonlandırmalıdır. Fransa, Ukrayna ile dayanışma içindedir. Ukraynalıların yanında yer alıyor ve ortakları ve müttefikleri ile savaşı bitirmek için çalışıyor."

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