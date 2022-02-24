BIST 2.016
DOLAR 14,00
EURO 15,80
ALTIN 866,40
HABER /  GÜNCEL
ADV 10 Bin TL'lik Tatili 5 Bin TL'ye Alma Fırsatı!

Dışişleri Bakanlığı'ndan Ukrayna için ilk açıklama: Evde kalın seyahatten kaçının!

Dışişleri Bakanlığı'ndan Ukrayna için ilk açıklama: Evde kalın seyahatten kaçının!

Ukrayna'ya Rusya'nın askeri harekatı başlatması üzerine Dışişleri Bakanlığı'ndan son dakika açıklaması geldi. Ukrayna'da yaşayan Türkler için uyarılar yapıldı.

Abone ol

Türk Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna'da yaşayan vatandaşları uyaran bir açıklam yaptı:

"Ukrayna’da yaşayan değerli vatandaşlarımız,

Ukrayna hava sahası halen kapalıdır. Mevcut aşamada evlerinizde veya güvenli bir yerde kalmanızı, seyahatten kaçınmanızı rica ediyoruz.

Ülkeden ayrılmak isteyenler için gerekli destek ve yönlendirme sağlanacaktır.

İlgili Haberler
Belarus da Ukrayna karşısında Rusya'ya katılma kararı aldı! Rusya 'Ukrayna'nın hava gücünü çökerttik' dedi Ukrayna Rus 'uçağı düşürdük' cevabı verdi Rusya'nın Ukrayna işgali başladı! Her yerden patlama sesleri geliyor
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Ukrayna'da sıkıyönetim ilan edildi! Patlamaların ardından sirenlerin çaldığı Kiev'den kaçış başladı
Foto Galeri Ukrayna'da sıkıyönetim ilan edildi! Patlamaların ardından sirenlerin çaldığı Kiev'den kaçış başladı Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Belarus da Ukrayna karşısında Rusya'ya katılma kararı aldı!
Belarus da Ukrayna karşısında Rusya'ya katılma kararı aldı!
Yıldız Asyalı kaç yaşında evli mi, çocuklarının babası kim?
Yıldız Asyalı kaç yaşında evli mi, çocuklarının babası kim?
Aydın'da 6 ay önce kaybolmuştu! Acı haber geldi: Cesedi bakın nerede bulundu
Aydın'da 6 ay önce kaybolmuştu! Acı haber geldi: Cesedi bakın nerede bulundu
Putin emri verdi Rus ordusu Ukrayna'yı işgale başladı! Kiev'de patlama sesleri dünyadan tepki yağıyor
Putin emri verdi Rus ordusu Ukrayna'yı işgale başladı! Kiev'de patlama sesleri dünyadan tepki yağıyor
Tokat'ta bir anlık dalgınlığın sonu kötü bitti! Meğer 1 hafta önce...
Tokat'ta bir anlık dalgınlığın sonu kötü bitti! Meğer 1 hafta önce...
Türkiye iki arada kaldı! Putin Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştü 'hayal kırıklığı' dedi Ukrayna yardım istedi
Türkiye iki arada kaldı! Putin Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştü 'hayal kırıklığı' dedi Ukrayna yardım istedi
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Ajax ve Manchester United deplasmanda istediğini aldı
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Ajax ve Manchester United deplasmanda istediğini aldı
Fahiş elektrik faturalarına toptan çözüm! Gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'da
Fahiş elektrik faturalarına toptan çözüm! Gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'da
BM Genel Sekreteri Antonio Guterres: Bu savaşın bir anlamı yok
BM Genel Sekreteri Antonio Guterres: Bu savaşın bir anlamı yok
THY ve Pegasus Ukrayna uçak seferlerini iptal ettiğini açıkladı!
THY ve Pegasus Ukrayna uçak seferlerini iptal ettiğini açıkladı!