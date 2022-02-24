Dışişleri Bakanlığı'ndan Ukrayna için ilk açıklama: Evde kalın seyahatten kaçının!
Ukrayna'ya Rusya'nın askeri harekatı başlatması üzerine Dışişleri Bakanlığı'ndan son dakika açıklaması geldi. Ukrayna'da yaşayan Türkler için uyarılar yapıldı.Abone ol
Türk Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna'da yaşayan vatandaşları uyaran bir açıklam yaptı:
"Ukrayna’da yaşayan değerli vatandaşlarımız,
Ukrayna hava sahası halen kapalıdır. Mevcut aşamada evlerinizde veya güvenli bir yerde kalmanızı, seyahatten kaçınmanızı rica ediyoruz.
Ülkeden ayrılmak isteyenler için gerekli destek ve yönlendirme sağlanacaktır.
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