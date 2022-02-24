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Aydın'da 6 ay önce kaybolmuştu! Acı haber geldi: Cesedi bakın nerede bulundu

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Aydın'da 6 ay önce kaybolmuştu! Acı haber geldi: Cesedi bakın nerede bulundu

AYDIN'ın Didim ilçesinde 6 buçuk ay önce serinlemek için denize giren ve kendisinden haber alınamayan 59 yaşındaki Mesut Çobanoğlu'nun Yunanistan karasularında cansız bedenine ulaşıldı.

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Olay, 9 Ağustos 2021 Pazartesi günü saat 15.00 sıralarında Cennet Koy mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 59 yaşındaki evli ve 2 çocuk babası Mesut Çobanoğlu denize girmek için bölgeye geldi. Denize girmeden önce eşi ile telefonda görüşen Çobanoğlu, akşam saatlerinde eve dönmedi. Çobanoğlu'nun hayatından endişe duyan ailesi durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede yaptıkları araştırmalarda Çobanoğlu'nun otomobiline ve kıyafetlerine ulaştı. Sahil Güvenlik ekipleri tarafından da denizde yapılan aramalar sonuçsuz kalırken, Çobanoğlu'nun bulunması için çalışma başlatıldı.

Çobanoğlu'nu arama çalışmaları sürerken, Yunanistan karasularında bir erkek cesedi bulundu. Durumun Türk Sahil Güvenlik ekiplerine bildirilmesi üzerine yapılan yazışma ve incelemeler neticesinde cesedin Çobanoğlu'na ait olduğu tespit edildi. Yunanistan'dan gelen acı haber Çobanoğlu'nun ailesi ve sevenleri yasa boğuldu. Cenazesi Türkiye'ye getirilen Çobanoğlu'nn yarın Söke ilçesi Bağarası Mahallesi Çarşı Camii'nde öğle namazına müteakip kılınacak olan cenaze namazının ardından toprağa verileceği öğrenildi.



Eşinin sosyal medya paylaşımı yürekleri dağladı
Hayatını kaybeden Mesut Çobanoğlu'nun eşi Sabriye Çobanoğlu sosyal medya hesabında yaptığı paylaşım ile yürekleri dağladı. Eşinin hayallerinin yarım kaldığını dile getiren Sabriye Çobanoğlu eşi ve kendisinin bulunduğu fotoğrafı paylaşarak "Yazıma nasıl başlıcam bilmiyorum seni yazılara nasıl sıgdıracağım onuda bilmiyorum.seninle geçen acısıyla tatlısıyla dolu dolu gecen 34 yıl önce ben sana çocuk geldim bana güçlü olmayı başarmayı iyi bir es iyi bir anne olmayı hayatı biz birlikte öğrendik. Sen benim bu hayatta gördüğüm en iyi bir evlat sonrada en iyi bir baba oldun sana bu hayatta bize verdiklerin ve ogrettiklerin için yaşamım boyunca hep dualarımda ve yanımda olacaksın canım. Bizi en mutlu en güzel günlerimizde aniden bıraktın egemle olan haysllerin vardi emin ol hayallerini senin yerine elimden geldiğince yapacağım ama ben eminimki sen bizim yanımızda olacaksın. senden ayrılalı 6.5 ay oldu ve kavusmamiza çok az bir saatlar kaldı gelmeni çok bekledim sensiz geçen günler ve geceler oldu ama öğrettiğin gibi hiç pes etmedim hergun daha çok çabaladım daha çok dua ettim ve rabbim duydu sesimizi bugunlerimizde bizi hiç yanlız bırakmayan okadar çok ailemiz esimiz dostumuz olduki hepsine ayrı ayrı minnettarım sen benim hayatımın anlamı güzel es güzel baba güzel evlat cennet mekanın olsun dualarimla her zaman senin yanında olacağım. Seni çok ama çok seviyoruz" notunu düştü. 

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