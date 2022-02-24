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THY ve Pegasus Ukrayna uçak seferlerini iptal ettiğini açıkladı!

THY ve Pegasus Ukrayna uçak seferlerini iptal ettiğini açıkladı!

UKRAYNA hava sahasının kapatılması sebebiyle Türk Hava Yolları ile Pegasus Hava Yolları bugünkü tüm Ukrayna seferleri iptal edildi.

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Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamayla THY'nin bugünkü Ukrayna seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.

Ekşi, "Ukrayna hava sahasının kapatılması sebebi ile bugünkü tüm Ukrayna seferlerimiz iptal edilmiştir" sözlerini kullandı.

Pegasus Hava Yolları Ukrayna seferlerini iptal etti
Pegasus Hava Yolları, Ukrayna hava sahasının kapatılması nedeniyle ülkeye düzenlendiği seferlerini iptal ettiğini duyurdu. Pegasus Hava Yolları'nın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Ukrayna hava sahası kapatılması nedeniyle 24.02.2022 tarihli Ukrayna seferlerimiz iptal edilmiştir." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, değişiklik ya da iade işlemlerinin "flypgs.com/bilet-islemleri" ve mobil uygulamadan ya da 0850 250 67 02 numaralı çağrı merkezi üzerinden ücretsiz yapılabileceği belirtildi.

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