Ukrayna Parlamentosu'ndan OHAL kararına onay

Putin'in Ukrayna'nın doğusundaki Donetsk ve Luhansk bölgesini tanıma kararının ardından ortaya sıcak savaş tehlikesi çıktı. Ukrayna Güvenlik ve Savunma Konseyi de bu gelişmeye karşı ülkede Donetsk ve Luhansk bölgeleri hariç OHAL kararı aldı.

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Ukrayna Güvenlik ve Savunma Konseyi, ülke genelinde Donetsk ve Luhansk bölgeleri hariç 30 günlük olağanüstü hal ilan etme kararı aldığını duyurmuştu. Konsey Başkanı Oleksiy Danilov, yaptığı açıklamada, ülke genelinde Donetsk ve Luhansk bölgeleri hariç olağanüstü hal ilan edileceğini, kararın 2 gün içinde parlamento tarafından onaylanması gerektiğini ifade etmişti. Danilov, olağanüstü halin gerekirse 30 gün daha uzatılabileceğini belirterek Donetsk ve Lugansk bölgelerinde zaten 2014'ten beri olağanüstü hale benzer uygulamaların olduğunu hatırlatmıştı.

1 ay uygulanacak

Ukrayna Parlamentosu, ülke genelinde Donetsk ve Luhansk bölgeleri hariç gece yarısından itibaren başlayacak olağanüstü hal (OHAL) kararını kabul etti. Kararname, 450 kişilik parlamentodan 335 milletvekilinin desteğiyle kabul edildi. Kararnameye göre, OHAL, bu gece yarısından itibaren başlayacak ve 30 gün sürecek. Gerekli görüldüğü takdirde ise 30 gün daha uzatılabilecek. OHAL kapsamında gerekli görülürse toplu taşımaya kısıtlamalar gelmesi, araçların ve evrakların kontrol edilmesi öngörülürken toplu etkinliklerin düzenlenmesi de yasaklanıyor. Sokağa çıkma yasağı uygulanabileceği bildirilirken ihtiyaç halinde tehlikeli bölgelerden vatandaşların güvenli bölgelere tahliyesi öngörülüyor.

Ayrıca toplum düzeninin ve kritik altyapıların güvenliğinin artırılması bekleniyor.

Ukrayna Güvenlik ve Savunma Konseyi Başkanı Oleksiy Danilov, parlamentoda yaptığı konuşmada, Rus özel güvenlik güçleri ve ayrılıkçıların Ukrayna'ya karşı faaliyetleri nedeniyle devletin normal şekilde çalışmasını garanti altına almak amacıyla bu kararı alma gereği duyduklarını ifade etti.

Rusya'daki vatandaşlarına "ülkeyi terk edin" çağrısı

Öte yandan Ukrayna, Rusya'daki vatandaşlarına çağrıda bulunarak ülkeyi terk etmelerini istedi. Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, Ukraynalıların Rusya'ya seyahat etmemelerini ve bu hali hazırda Rusya'da bulunan vatandaşlarının buradan ayrılmalarını talep etti.