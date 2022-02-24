Rusya 'Ukrayna'nın hava gücünü çökerttik' dedi Ukrayna Rus 'uçağı düşürdük' cevabı verdi

RUSYA Savunma Bakanlığı, Ukrayna’daki hava savunma sistemleri, askeri hava limanları ve hava kuvvetlerinin "yüksek hassasiyetli silahlarla" etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Ukrayna son dakika açıklamasında, hava savunma sistemlerinin bir Rus uçağını düşürdüğünü açıkladı. Daha sonra düşürülen uçak sayısı 5 olarak değiştirildi.

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Rusya Savunma Bakanlığında yapılan açıklamada, Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'a özel askeri operasyonun, ülkedeki sivillere yönelik tehdit oluşturmadığı iddia edildi. Açıklamada, "Ukrayna’daki askeri altyapı, hava savunma sistemleri, askeri hava limanları ve hava kuvvetlerinin yüksek hassasiyetli silahlarla etkisiz hale getirildi." ifadesine yer verildi.

Ukrayna: 5 Rus savaş uçağı ile bir helikopterini vurduk

Son dakika haberine göre; Ukrayna, Rusya savaş uçağını vurdu. Açıklama, Ukrayna ordusundan geldi. Açıklamada, "Hava savunma sistemimiz Rus savaş jetini vurdu." denildi. Uluslararası haber ajansı Reuters ise, Ukrayna ordusunun, Lugansk'ta 5 Rus uçağı ve 1 Rus helikopterini düşürdüğünü duyurduğunu açıkladı.

Ukrayna askerleri direniş göstermiyor, uçağımız vurulmadı

Rusya Savunma Bakanlığı ise uçakların vurulduğu haberini yalanladı. Rusya'ndan yapılan açıklamada "Ukrayna sınır servisinin askerleri, Rus birliklerine karşı herhangi bir direniş göstermiyor. Ukrayna silahlı kuvvetlerinin hava savunma araçları bastırıldı. Hava üslerinin askeri altyapısı bozuldu Ukrayna toprakları üzerinde düşürüldüğü iddia edilen Rus uçağına ilişkin yabancı medyanın verdiği bilgiler gerçekle örtüşmemektedir." ifadeleri kullanıldı.