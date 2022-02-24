BIST 1.890
DOLAR 14,20
EURO 16,05
ALTIN 885,21
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL
ADV 10 Bin TL'lik Tatili 5 Bin TL'ye Alma Fırsatı!

Aldattığını düşündüğü karısına dehşeti yaşattı çocuklarının gözü önünde

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Aldattığını düşündüğü karısına dehşeti yaşattı çocuklarının gözü önünde

Adana’da bir kişi kendini aldattığını düşündüğü eşini önce çocuklarının gözü önünde dakikalarca darp edip daha sonra bıçakla yaralayıp kaçtı.

Abone ol

Edinilen bilgiye göre, olay merkez Sarıçam ilçesi, Osmangazi Mahallesi 2146 Sokaktaki bir apartmanın 12. katında meydana geldi.

İddiaya göre Vedat (43) karısı Pınar A. (43) ve küçük kızıyla bir süre önce Osmangazi Mahallesinde oturan kızının evine geldi. Bugün sabah saatlerinde ise karı-koca kavga etti.

Kavga sonrası koca eşini biri 8 yaşında iki kızının yanında bıçakla yaralayıp otomobil ile kaçtı. Koca kaçarken de otoparkta bir otomobile çarptı. Bu orada, yaralı kadın komşuların çağırması üzerine olay yerine gelen ambulans ile Adana Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Bu arada olaya tanık olan komşular kavganın sabah saatlerinde başladığını Vedat A.’nın “Kimle konuşuyorsun beni aldatıyor musun” diye bağırdığını daha sonra önce kadını dakikalarca darp ettiğini bununla da yetinmeyip bıçaklayıp kaçtığını söyledi. Polis kaçan kocayı yakalamak için çalışma başlattı.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Ankara'da 4 yılda 100 kez yolda bıraktı muayenede 32 kusurdan kaldı harcadığı para dudak uçuklattı
Foto Galeri Ankara'da 4 yılda 100 kez yolda bıraktı muayenede 32 kusurdan kaldı harcadığı para dudak uçuklattı Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Rusya Ukrayna savaşı doğal gaz fiyatlarını patlattı! Bu savaş herkesi yakacak
Rusya Ukrayna savaşı doğal gaz fiyatlarını patlattı! Bu savaş herkesi yakacak
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Ukrayna Rusya savaşı için flaş açıklama! Montrö'yü uygulayın bedeli ağır olur
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Ukrayna Rusya savaşı için flaş açıklama! Montrö'yü uygulayın bedeli ağır olur
Üçüncü Dünya Savaşı mı başlıyor? Stoltenberg'den 'Yüz yılın savaşı' açıklaması
Üçüncü Dünya Savaşı mı başlıyor? Stoltenberg'den 'Yüz yılın savaşı' açıklaması
Din görevlilerinden Kur'an kursuna gidemeyen meslek grupları için mobil hizmet
Din görevlilerinden Kur'an kursuna gidemeyen meslek grupları için mobil hizmet
ABD Başkanı Joe Biden'den son dakika Rusya açıklaması: Ölüm ve yıkım savaşı
ABD Başkanı Joe Biden'den son dakika Rusya açıklaması: Ölüm ve yıkım savaşı
Rusya Ukrayna'yı bombaladı! Uluslararası uçuş trafiği durdu: 185 km yakınına yaklaşmayın
Rusya Ukrayna'yı bombaladı! Uluslararası uçuş trafiği durdu: 185 km yakınına yaklaşmayın
Kocaeli'de iki ailenin kavgasında ortalık savaş alanına döndü: 1 ölü, 6 yaralı
Kocaeli'de iki ailenin kavgasında ortalık savaş alanına döndü: 1 ölü, 6 yaralı
Ukrayna'da LCW, Colin's mağazalarını kapattı Türk markalar zor durumda
Ukrayna'da LCW, Colin's mağazalarını kapattı Türk markalar zor durumda
Rus rublesi ve borsasında kayıplar artıyor
Rus rublesi ve borsasında kayıplar artıyor
Rusya'nın Ukrayna'da askeri operasyon başlatmasıyla Avrupa'da gaz fiyatları yüzde 31 arttı
Rusya'nın Ukrayna'da askeri operasyon başlatmasıyla Avrupa'da gaz fiyatları yüzde 31 arttı