Din görevlilerinden Kur'an kursuna gidemeyen meslek grupları için mobil hizmet

Şırnak İl Müftülüğünce hayata geçirilen "Kur’an Gönüllüleri Sahada" projesi kapsamında din görevlileri Kur'an kursuna gidemeyen meslek grupları için mobil hizmet sunuyor.

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Müftülük tarafından düzenlenen Kur'an kurslarına iş yoğunluğundan dolayı katılamayan doktor, öğretmen, esnaf gibi farklı mesleklerden kişiler için hazırlanan proje ile din görevlileri sahada görevlendirdi.

Ocak ayında başlayan proje kapsamında il genelinde görevli 579 din görevlisi, farklı mesleklerden 2 bin 500 kişiyi hafta içi her gün ev ve iş yerlerinde ziyaret edip, yaklaşık 30 dakika Kur'an-ı Kerim öğretiyor, temel dini bilgiler veriyor. Projenin her yıl 6 ay sürdürülmesi planlanıyor.



"Amacımız Hz. Peygamberin öğretilerini öğretmek"

İl Müftüsü Mehmet Taştan AA muhabirine, proje ile Kur'an ve İslam dininin temel prensiplerini vatandaşa ulaştırmak istediklerini söyledi.

Evlerde, iş yerlerinde, müsait olan her yerde bir din görevlisinin vatandaşlara ulaşıp, din bilgilerini aktardığını dile getiren Taştan, "Hedefimiz ilk 2 ayda ders vermeye başladığımız 2 bin 500 kişiyi proje süresi sonunda akıcı bir şekilde Kur'an-ı Kerim'i okur ve temel bilgileri öğrenir hale getirmek." dedi.

Taştan, projeyi her yıl uygulamayı düşündüklerini dile getirerek, "Amacımız Hz. Peygamberin öğretilerini öğretmek, insanlara kardeşliği, İslam'ı, elimizden geldiği kadar Peygamberimizin hayatından örneklerle anlatabilmek." ifadesini kullandı.

"Bir şeyler verdiğimizi gördükten sonra daha çok şevkimiz artıyor"

Projede görevli Geylani Camisinde İmam Hatip Abdulaziz Osal da İl Müftülüğünün organize ettiği bu hayırlı hizmete büyük bir mutlulukla katkı sunmaya çalıştığını belirtti.

Kurs verdiği kişilerin gayretini görünce bunun ne kadar doğru ve yerinde bir uygulama olduğunu gözlemlediğini dile getiren Osal, şunları belirtti:

"Hele ki bir şeyler verdiğimizi gördükten sonra daha çok şevkimiz artıyor. 1,5 ay içerisinde büyük bir ilerleme kaydedildi. Ders verdiğimiz öğrencimiz de bu ilerlemeyi beklemiyordu belki ama Allah'ın inayetiyle, onun azmi ve isteğiyle ilerlediğimizi düşünüyorum. İnşallah kısa süre içerisinde Kur'an-ı Kerim'e geçer ve hatmeder."

"İnşallah Kur'an-ı Kerim'i en iyi şekilde okuyacağım"

Kasrik beldesinde sağlık ocağında görevli doktor Mehmet Can Çağdavul ise projenin kendisi gibi yoğun çalışan kişiler için çok yerinde olduğunu, böylece derslerde büyük aşama kaydettiğini ifade etti.

Çağdavul, "Hocam her gün mesai arası Kur'an öğretiyor. İnşallah Kur'an-ı Kerim'i en iyi şekilde okuyacağım." dedi.

Esnaf Abdulbaki Anık da 10 yıl önce öğrendiği Kur'an-ı Kerim'i zamanla okumayı unuttuğunu anlatarak, projeyle tekrar Kur'an öğrenmeye başlamaktan memnuniyet duyduğunu aktardı.

Kuaför Sinan Özcan, her gün belirlenen saatte ders aldığını belirterek, "Kuaförüm, kurslara katılamıyoruz. Hocamız işimiz aksamasın diye geliyor ve bize ders öğretiyor. Hocamız sayesinde Kur'an-ı Kerim'i öğreniyorum. Hocamıza çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. İnşallah Kur'an-ı Kerim'i okuyacağım. Bayağı ilerleme kaydettim." sözlerine yer verdi.