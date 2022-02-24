Sedat Peker Kırmızı Bülten sonrası konuştu! Türkiye'ye iade edilirse ne yapacak?

İNTERPOL tarafından hakkında kırmızı bülten çıkardığı belirtilen Sedat Peker'den haber var. Peker, yakınları aracılığıyla İsmail Saymaz'a yaptığı açıklamada, Türkiye'ye iade edilirse ne yapacağını anlattı. Peker, BAE’nin Kırmızı Bülten konusunda kendisini henüz bilgilendirmediğini aktardı.

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Adalet Bakanlığı, suç örgütü lideri Sedat Peker’in Birleşik Arap Emirlikleri’nden (BAE) Türkiye’ye iadesi için geçici tutuklanmasını talep etti. Peker’in 194 ülkede uluslararası seviyede aranması için Interpol tarafından 1 Şubat’ta kırmızı bülten çıkarıldı.

Halktv.com.tr yazarı İsmail Saymaz, bugünkü yazısında dün Peker'in yakınındaki bir isme ulaştığını söyledi, “Peker ile sıcak gelişmeyi konuşup konuşmadıklarını sordum” dedi. Saymaz, yakınının, Peker ile konuşmalarını şöyle aktardığını belirtti:

Her soruşa verilecek cevabım var

"BAE yetkilileri beni bilgilendirmedi. Türkiye'deki avukatlarımı bilgilendiren makam yok. Hiçbir şey hukuka uygun olmadığı için iade edilir miyim, edilmez miyim tarzındaki soruya verebilecek cevabım yok. Her şeye hazırım."

Hesabı çok iyi yaptım...

"İlk yurtdışına çıktığım zaman rahmetli annem ve babam bile yüzümü görmek için bu kadar çaba sarf etmedi. Hükümetin şahsıma duyduğu sevgi beni aşırı mutlu etti. Hesabı çok iyi yaptım. Onlar da yapmıştır. Şimdi doğru olan, Allah’ın planını beklemek ve sonucunu yaşayıp görmek. İade olsam da olmasam da Allah’ın kaderini yaşayacağım."

BAE'den ayrılmak istiyor ama...

Saymaz ayrıca, Peker hakkında şu ayrıntıları da paylaştı: "Yakın arkadaşı, Peker'in başka ülkeye geçmek için çalışmalarını sürdürdüğünü ifade ediyor. 'Pasaportu olmadığı için şu an mümkün görünmüyor' diyor. Peker'in eşinin Instagram'da yayınladığı görüntülerin eski değil, yeni olduğunu belirtiyor.