Simpsonlar Rusya Ukrayna krizini bildi kehanetler tüyler ürpertti! Dünya hayrete düştü
Yakın gelecekteki olayları tahmin etmesiyle gündeme damgasını vuran Simpsonlar dizisinin Rusya Ukrayna kriziyle ilgili kehaneti herkesi şok etti.
Dünya bir kez daha Simpsonlar dizisinin kehanetiyle şaşkına dönmüş durumda... Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın doğusunda isyancıların kontrolünde bulunan iki bölgenin bağımsızlığını tanıdı. Bunlar Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetleri.
Rusya, ordularına Ukrayna'nın doğusuna girme emri verdi. Ancak Batı ülkeleri bunu buzdağının sadece görünen yüzü olduğunu ve Moskova'nın çok daha büyük bir işgal planladığını düşünüyor.
Hatta Putin liderliğindeki Rusya'nın bütün Ukrayna'yı işgal edebileceğinden endişe ediliyor. Rusya'nın Ukrayna'nın bir bölümünü işgal etmesi bir yana, Amerika Birleşik Devletleri ile Rusya arasındaki hızla kötüleşen gerilim, birçok insanı yeni bir "dünya savaşı"ndan bahsetmeye sevk etti.
Rusya dış politasının en saldırgan halinde olduğu ve ABD-Rusya ilişkilerinin Berlin Duvarı'nın yıkılmasından bu yana en kötü halinde olduğu bir gerçek.