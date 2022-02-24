Ukrayna'da sıkıyönetim ilan edildi! Patlamaların ardından sirenlerin çaldığı Kiev'den kaçış başladı
"Saldırmayacağız ama saldırılara karşı kendimizi savunacağız" diyen Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ülke çapında sıkıyönetim ilan etti. Kiev'de yaşayanların bir kısmı, patlama seslerinin ardından şehri terk etmeye başladı.
Rusya, Ukrayna'yı işgale başladı. Birçok kentte patlama sesleri gelirken, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy son dakika açıklamasında, "Eğer canımıza, özgürlüğümüze, çocuklarımıza saldırılırsa, kendimizi savunacağız, saldırmayacağız, kendimizi savunacağız" dedi. Zelenskiy ülke çapında sıkıyönetim ilan etti.
Ülkesinde pek çok şehirde patlama sesleri duyulduğunu aktaran Zelenskiy, bu nedenle ülke çapında sıkıyönetim ilan ettiklerini ifade etti.
Zelenskiy, vatandaşlara sakin olmalarını ve evlerinden çıkmamalarını söyledi. Başkent Kiev'de üst üste patlama seslerinin ardından sirenler çalmaya başladı...
Kiev'de yaşayanların bir kısmı, Putin'in, Donbas'a özel askeri operasyon kararının ve Kiev'deki patlama seslerinin ardından şehri terk etmeye başladı.