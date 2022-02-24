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Ukrayna'da sıkıyönetim ilan edildi! Patlamaların ardından sirenlerin çaldığı Kiev'den kaçış başladı

Ukrayna'da sıkıyönetim ilan edildi! Patlamaların ardından sirenlerin çaldığı Kiev'den kaçış başladı

"Saldırmayacağız ama saldırılara karşı kendimizi savunacağız" diyen Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ülke çapında sıkıyönetim ilan etti. Kiev'de yaşayanların bir kısmı, patlama seslerinin ardından şehri terk etmeye başladı.

Ukrayna'da sıkıyönetim ilan edildi! Patlamaların ardından sirenlerin çaldığı Kiev'den kaçış başladı

Rusya, Ukrayna'yı işgale başladı. Birçok kentte patlama sesleri gelirken, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy son dakika açıklamasında, "Eğer canımıza, özgürlüğümüze, çocuklarımıza saldırılırsa, kendimizi savunacağız, saldırmayacağız, kendimizi savunacağız" dedi. Zelenskiy ülke çapında sıkıyönetim ilan etti.

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Ukrayna'da sıkıyönetim ilan edildi! Patlamaların ardından sirenlerin çaldığı Kiev'den kaçış başladı

Ülkesinde pek çok şehirde patlama sesleri duyulduğunu aktaran Zelenskiy, bu nedenle ülke çapında sıkıyönetim ilan ettiklerini ifade etti.

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Ukrayna'da sıkıyönetim ilan edildi! Patlamaların ardından sirenlerin çaldığı Kiev'den kaçış başladı

Zelenskiy, vatandaşlara sakin olmalarını ve evlerinden çıkmamalarını söyledi. Başkent Kiev'de üst üste patlama seslerinin ardından sirenler çalmaya başladı...

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Ukrayna'da sıkıyönetim ilan edildi! Patlamaların ardından sirenlerin çaldığı Kiev'den kaçış başladı

Kiev'de yaşayanların bir kısmı, Putin'in, Donbas'a özel askeri operasyon kararının ve Kiev'deki patlama seslerinin ardından şehri terk etmeye başladı.

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