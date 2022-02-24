Rusya Ukrayna'yı bombaladı Kiev'de hayat felç oldu! Kilometrelerce kuyruk oluştu: Herkes kaçıyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'a özel askeri operasyon başlattıklarını duyurmasının ardından Ukrayna'nın başkenti Kiev'de hayat felç oldu.

Kırım kanalı ATR TV'de çalışan Gazeteci Gulsum Khalilova sosyal medya hesabından Ukrayna'daki son durumu anlattı. Rusya'nın yaptığı bombardımanla ilgili Khalilova "Rusya Ukrayna'ya savaş ilan etti. Az önce Kiev'de 5-6 şiddetli patlama oluştu. Benim eve çok yakın. Aynı zamanda bu şekilde patlamalar birçok şehirde duyuldu. Bütün Ukrayna ayağa kalkmış durumda. Ukrayna silahlı kuvvetleri savaş alarmı verdi." ifadelerini kullandı.



"Şuan Kiev'de ciddi patlamalar yaşanıyor. Patlamanın yaşandığı yerde dumanlar görülüyor" diyen Khalilova kentte ciddi bir trafik sorunu olduğu belirtti. Khalilova "Kiev'de şuan benzin istasyonuna uzun kuyruk oluştu. Kilometrelerce devam ediyor. Aynı zamanda köprülerde çok büyük bir trafik var. Kiev trafiklerle dolu. Ukrayna'nın sağ ve sol yakasını ayıran köprüde bulunuyorum. Kiev durmuş durumda. Trafik çok büyük. Aynı zamanda Kiev'in çeşitli bölgelerinde bugün sabahtan beri patlamalar yaşanıyor. Şehrin çeşitli yerlerinde benzin istasyonlarında çok büyük trafik ve kuyruklar oluştu. Kiev kıpkırmızı, herkes Kiev dışına çıkıyor." dedi.