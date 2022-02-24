Dünya bu görüntüyü konuşuyor! CNN muhabiri Rusya işgaline canlı yayında yakalandı! İşte o anlar...

RUSYA lideri Putin'in Donbas'a askeri operasyon emri vermesinin ardından Ukrayna Başkanti Kiev ve diğer pek çok kentte patlama sesleri duyuldu. CNN International muhabiri o sırada canlı yayındaydı. İşte canlı yayına yansıyan o anlar...

CNN'in Uluslararası muhabiri Matthew Chance sabahın erken saatlerinden itibaren Ukrayna'nın başkenti Kiev'den canlı yayındaydı. Başkentin merkezinden biraz uzakta olduğunu belirten, Chance sabahın erken saatlerinden itibaren 7-8 patlama sesi duyulduğunu bildirdi ve "Bu patlamalara kadar Ukrayna'da çok sessiz bir gece hakimdi. Birkaç saat öncesine kadar düşünülemez olduğunu düşündüğümüz şey, şimdi gerçek oldu" dedi.



Ukrayna'nın Kiev kentindeki CNN'den Matthew Chance, kendisi ve ekibi şehrin yakınında yüksek sesli patlamalar duyduğunda ekipmanlarını takmak için canlı raporlamasını durduruyor . Ekrana yansıyan görüntülerde muhabir konuşurken arkadan gelen patlama sesleri dikkat çekiyor. Chance "Büyük patlamalar oluyor. Şu an ne olduklarını tam olarak açıklayamıyorum ancak bu kadar büyük patlamaların Putin'in konuşmasını yapmasından birkaç dakika sonra başlaması dikkate değer bir tesadüf" dedi.



"Bulunduğum yerde güvenli olduğunu düşünüyorum"

Chance ilk başta hedefin ne olduğunun net olmadığını söylese de daha sonra Rusya'nın Ukrayna'nın havaalanlarını devre dışı bırakmaya ve uçak pistlerini tahrip etmeye çalıştığını öne sürdü. Canlı yayında üstüne koruyucu kıyafetlerini giyen muhabir, "Bulunduğum yerde güvenli olduğunu düşünüyorum. Koruyucu bir ceketim var" dedi ve ülke çapında hava saldırıları ve kara saldırıları olabileceği konusunda uyardı.