İkinci kez kansere yakalandı canlı yayında gözyaşlarıyla helallik istedi Güler Işık kimdir kaç yaşında

Ünlü türkücü Güler Işık ikinci kez kansere yakalandığını canlı yayında gözyaşlarıyla duyurdu ve sevenlerinden helallik istedi. Güler Işık göğsündeki kanserin ciğerlerine sıçradığını söyledi.

2015 yılında kansere yakalanan ve aldığı tedavilerle kötü hastalığı aşan türkü Güler Işık ikinci kez kansere yakalandığını ve göğsündeki tümörün ciğerlerine sıçradığını söyleyerek, sevenlerinden helallik istedi. Uğur Arslan'ın canlı yayınına bağlanan Işık, canlı yayında sevenlerinden helallik istedi. Işık'ın sözleri Arslan'ı da gözyaşlarına boğdu.





Bir dönem söylediği türkülerle adından söz ettiren 'Türkülerin kraliçesi' lakaplı Güler Işık, 2015 yılında göğsünde hissettiği sertlik ve ağrıdan sonra doktora gitmiş ve göğüs kanseri teşhisi konulmuştu. Tedavilerle kanseri yenen Işık'ın hastalığı kendini tekrarladı.