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MEDYA

Son Nefesime Kadar 2. bölüm fragmanı

Son Nefesime Kadar dizisi 2. bölüm fragmanı yayınlandı. Son Nefesime Kadar'ın bu hafta yayınlanacak yeni bölümünde neler olacak? Son Nefesime Kadar 2 Mart 2022 Çarşamba akşamı FOX'ta...

BBC'nin BAFTA ödüllü Happy Valley dizisinin Türkiye uyarlaması olarak ekranlara gelem Son Nefesime Kadar dizisi kızının ölümünden sorumlu olduğunu düşündüğü adam hapisten çıkınca tüm dünyası alt üst olan, küçük bir kasabada komiser olarak görev yapan bir kadının hikayesini konu alıyor.

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