Devlet Bahçeli'den Tarkan tokadı!

Tarkan’ın ‘Geççek’ deyence hoplayıp zıplayan “Ahan da Erdoğan gidiyor biz de zil takıp oynayacağız” demişlerdi…

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin grup toplantısındaki konuşmasının satır başları arasında ünlü şarkıcı Tarkan'ın son dönemde büyük yankı uyandıran "Geççek" şarkısı da vardı. Şarkıyı devletin bekasına bağlayacağını söyleyenlerin yanıldığını belirten Bahçeli, "Tarkan bir şarkı sözü yazmıştır.

Tarkan geçecek diyor, bunu da Anadolu'ya yakın bir şiveyle söylüyor. Elbet geçecek, sorunlar bitecek, salgın geçecek, dertler bitecektir" ifadelerini kullandı.