BIST 2.035
DOLAR 13,82
EURO 15,69
ALTIN 842,38
MAGAZİN

'Anadolu'yu yiyen kadın' Ezgi Sertel altın gününde coştu Mezdeke dansözlerine taş çıkardı

Yaptığı yemek programlarındaki iştahlı halleriyle sosyal medyada 'Anadolu'yu yiyen kadın' lakabı takılan sunucu Ezgi Sertel, altın gününde Mezdeke şarkılarında göbek dans şovuyla kurtlarını döktü.

Yıllarca yemek programlarıyla ismi özdeşlesen, Anadolu'yu şehir şehir gezerek yöresel lezzetleri tanıtan ünlü sunucu Ezgi Sertel, arkadaşlarıyla altın günü yaptığı eğlenceli anları sosyal medya hesabından paylaştı. Ezgi Sertel altın gününde Mezdeke şarkısında yaptığı oryantal dans ile sosyal medyada viral oldu.



Arka Sokaklar dizisinde canlandırdığı Hakan karakteriyle hafızalara kazınan Ozan Çobanoğlu ile 2016 yılında nikah masasına oturan ünlü oyuncu ve sunucu Ezgi Sertel, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla tüm dikkatleri üzerine topladı.

"Madem altın günümüz var... Adettendir dedik hakkını verdik, göbecik attık"

Arkadaşları ile altın gününe katılan ünlü sunucu ve oyuncu Sertel, Mezdeke eşliğinde dans ettiği anları kayıt altına alarak sosyal medya hesabında yayınladı. Ünlü sunucu, paylaşımının altına ise "Madem altın günümüz var... Adettendir dedik hakkını verdik, göbecik attık" notunu ekledi.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Aksaray'da yakıtı biten otomobili başka bir aracın üzerine yatarak itti! İşte o anlar...
Aksaray'da yakıtı biten otomobili başka bir aracın üzerine yatarak itti! İşte o anlar...
Mutfağında en iyisini isteyenlere fırsat paketi!
Mutfağında en iyisini isteyenlere fırsat paketi!
Esra Erol'da çığlığıyla meşhur olan Ceylan 'Bu kaçıncı kocan' diyen kayınpederine saldırdı
Esra Erol'da çığlığıyla meşhur olan Ceylan 'Bu kaçıncı kocan' diyen kayınpederine saldırdı
TV8 2. Sayfa'da Arda Kural'dan 'Emret Komutanım' ve 'Namaz' itirafı ilk aşkı Yıldız Asyalı için bomba çıkış
TV8 2. Sayfa'da Arda Kural'dan 'Emret Komutanım' ve 'Namaz' itirafı ilk aşkı Yıldız Asyalı için bomba çıkış
Antalya’yı Dört Mevsim Yaşayın
Antalya’yı Dört Mevsim Yaşayın
O Ses Türkiye yarışmacısına silahlı saldırı! Sürünerek gitti yardım bekledi
O Ses Türkiye yarışmacısına silahlı saldırı! Sürünerek gitti yardım bekledi
İstanbul'da kumar baskınında çatıya kaçtı! Kumarbazın yalanı pes dedirtti
İstanbul'da kumar baskınında çatıya kaçtı! Kumarbazın yalanı pes dedirtti
Kendini boğmaya başladı! Gerçek Kesit Cahit Kaşıkçılar yıllar sonra ortaya çıktı: Fatura skeci olay oldu
Kendini boğmaya başladı! Gerçek Kesit Cahit Kaşıkçılar yıllar sonra ortaya çıktı: Fatura skeci olay oldu
Survivor All Star 2022'de Acun Ilıcalı'yı delirten Yasin-Hikmet kavgası 6 oyun cezalı Yasin Obuz diskalifiye mi
Survivor All Star 2022'de Acun Ilıcalı'yı delirten Yasin-Hikmet kavgası 6 oyun cezalı Yasin Obuz diskalifiye mi
Sedat Peker aylar sonra görüntü verdi! Eşi ve çocuklarıyla parkta gezmiş
Sedat Peker aylar sonra görüntü verdi! Eşi ve çocuklarıyla parkta gezmiş