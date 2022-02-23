'Anadolu'yu yiyen kadın' Ezgi Sertel altın gününde coştu Mezdeke dansözlerine taş çıkardı

Yaptığı yemek programlarındaki iştahlı halleriyle sosyal medyada 'Anadolu'yu yiyen kadın' lakabı takılan sunucu Ezgi Sertel, altın gününde Mezdeke şarkılarında göbek dans şovuyla kurtlarını döktü.

Yıllarca yemek programlarıyla ismi özdeşlesen, Anadolu'yu şehir şehir gezerek yöresel lezzetleri tanıtan ünlü sunucu Ezgi Sertel, arkadaşlarıyla altın günü yaptığı eğlenceli anları sosyal medya hesabından paylaştı. Ezgi Sertel altın gününde Mezdeke şarkısında yaptığı oryantal dans ile sosyal medyada viral oldu.





Arka Sokaklar dizisinde canlandırdığı Hakan karakteriyle hafızalara kazınan Ozan Çobanoğlu ile 2016 yılında nikah masasına oturan ünlü oyuncu ve sunucu Ezgi Sertel, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla tüm dikkatleri üzerine topladı.

"Madem altın günümüz var... Adettendir dedik hakkını verdik, göbecik attık"

Arkadaşları ile altın gününe katılan ünlü sunucu ve oyuncu Sertel, Mezdeke eşliğinde dans ettiği anları kayıt altına alarak sosyal medya hesabında yayınladı. Ünlü sunucu, paylaşımının altına ise "Madem altın günümüz var... Adettendir dedik hakkını verdik, göbecik attık" notunu ekledi.

