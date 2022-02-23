Ukraynalı asker röportaj verirken bomba patladı! Panik anları görüldü ölü ve yaralılar var

Rusya'nın bağımsızlığını tanıdığı Donbass'ta bir asker röportaj verirken bomba patladı. Anadolu Ajansı muhabirinin de çekimde bulunduğu sırada panik anları görüntülere yansıdı.

Ukrayna'nın Donbass Bölgesi'ndeki ayrılıkçılar ile Kiev ordusu arasında çıkan çatışmada 1 Ukrayna askeri hayatını kaybetti, 6 asker de yaralandı.

Rusya yanlısı ayrılıkçıların kontrolündeki Donbass Bölgesi’ndeki sınırda milisler ile Ukrayna askerleri arasındaki çatışmalar devam ediyor.

Ukrayna Ordusu'nun Müşterek Kuvvetler Komutanlığı Basın Servisi'nden yapılan açıklamada, Rusya'nın desteklediği birliklerin saldırılar gerçekleştirdiği belirtilerek, "Bombardıman sonucunda 1 Ukraynalı asker şarapnel parçaları nedeniyle yaralanarak yaşamını yitirdi. Çatışmalarda 1'i ağır toplam 6 asker yaralandı" denildi. Açıklamada Donbass'taki ayrılıkçıların 81'i ağır toplam 96 saldırı gerçekleştirdiği ve BM-21 Grad roketatar sistemi, 152 mm ve 122 mm çaplarında toplar, tanksavar bombaatar ile büyük makineli tüfekler kullandığı ifade edildi.