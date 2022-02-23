Kendini boğmaya başladı! Gerçek Kesit Cahit Kaşıkçılar yıllar sonra ortaya çıktı: Fatura skeci olay oldu

Fenomene dönüşen ‘Gerçek Kesit’ dizisinin 'Sarı Bıyık'ı Cahit Kaşıkçılar, açtığı TikTok hesabında elektrik faturalarına gelen zamlara videoyla tepki gösterdi.

Gerçek Kesit dizisiyle 'Sarı Bıyık' olarak ünlenen Cahit Kaşıkçılar, ‘Gerçek Kesit’ ismiyle TikTok hesabı açtı. TikTok'ta kendi videolarının paylaşıldığını ve popüler olduğunu öğrenen Kaşıkçılar, "Duydum ki benim videolar çok beğeni alıyormuş, o zaman ben de buradayım" dedi.



Bir videosunda elektrik zamlarına değinen Kaşıkçılar, fatura mizanseni ile fiyatlara dikkat çekti. Videoda kapının çaldığı anları paylaşan Kaşıkçılar, "Kim o?" sorusuna 'Elektrik faturası' yanıtını alınca kendini boğmaya başladı. Artan faturalarla ilgili bu tepkisi oyuncuya binlerce beğeni getirdi. Hamamda çektiği diğer videoyu "Zamlar, zamlar, zamlar…" notuyla paylaşan Kaşıkçılar, videoda "Faturalar bir tek buraya gelemiyor" ifadelerini kullandı.