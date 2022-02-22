'Tuğba Özerk Tosuncuk'un paralarını aklıyor' ihbarını yapan ortaya çıktı! Küfür savurdu!

Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın'ın kara paralarını akladığı iddiasıyla ihbar edilen Tuğba Özerk için asılsız ihbar yapıldığı ve bu ihbarı yapan kişinin de saplantılı hayranı olduğu ortaya çıktı!

Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın'ın paralarını kendi şirket hesabı üzerinden akladığı iddia edilen Tuğba Özerk'i şikayet eden kişi saplantılı hayranı çıktı. Daha önce de Özerk'i uyuşturucu maddeden dolayı şikayet ettiği ortaya çıkan hayran, Söylemezsem Olmaz programının canlı yayınına bağlanarak küfür ve hakaretler savurdu.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, ünlü şarkıcı Tuğba Özerk'in Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın'ın parasını akladığı ihbarı üzerine inceleme başlattı. Hakkındaki iddiaları kesin bir dille yalanlayan Özerk'i ihbar eden kişinin kim olduğu da ortaya çıktı.

Tuğba Özerk hakkında emniyete "Tosuncuk lakaplı dolandırıcı Mehmet Aydın'ın paralarını sahibi olduğu şirket üzerinden aklıyor" ihbarını yapan kişi ünlü şarkıcının tacizcisi çıktı. Daha önce de şarkıcının evine narkotik baskın yaptıran kişi, Beyaz TV'de yayınlanan Söylemezsem Olmaz programına telefonla bağlanarak bir takım iddialarda bulundu.





Saplantılı hayran hakkında bilgi veren yorumcu Bircan Bali, Özerk'in söz konusu kişiden daha önce şikayetçi olduğunu ve bu hayranın daha önce uyuşturucu madde suçundan hapis yattığını söyledi.

"Arto sen Tuğba'nın ne içip içmediğini çok iyi bilirsin"

Özerk hakkında çarpıcı iddialarda bulunan saplantılı hayran, "Ben uyuşturucu davasından beraat ettim. Tuğba Özerk yargılanacak. İhbarı ben yaptım. Bu benim anayasal hakkım. Arto sen Tuğba'nın ne içip içmediğini çok iyi bilirsin. Benim de yanımda içti" dedi.

Seren Serengil: Gerizekalı mıdır nedir ya! Bu adam deli



Saplantılı hayranın hakaret ve küfürlerinin ardından yayından alan Seren Serengil "Gerizekalı mıdır nedir ya. Bu adam deli. Sana cevap hakkı verdik diye sen bize hakaret edemezsin. Bu normal değil yani belli" ifadelerini kullandı. Kişinin kendisine küfür ettiğini söyleyen Serengil, şikayetçi olacağını belirtti.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, ünlü şarkıcı Tuğba Özerk'in Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın'ın parasını akladığı ihbarı üzerine inceleme başlattığı ileri sürüldü. Sabah'ta yer alan habere göre, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), Özerk'in hesaplarında gerçekleşen para transferlerini şüpheli bulunduğu iddia edildi. Durumun Özerk'in ikamet adresi görünen Çeşme'deki Cumhuriyet Başsavcılığı'na iletildiği hatta Özerk hakkında, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçu kapsamında soruşturma başlatıldığı da iddialar arasında yer aldı.

Kısa sürede gündem olan Tuğba Özerk, sosyal medya hesabından avukatı aracılığıyla açıklama yaptı. Özer'in avukatı yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Sabah saatlerinde basında müvekkilim Tuğba Özerk hakkında çıkan iftiradan ibaret savcılık soruşturması olan haberler doğrultusunda İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına müracaat ettik ve müvekkilim hakkında bir şikayet dilekçesi verilerek Tuğba Özerk ile adı yan yana dahi anılamayacak olan binlerce kişinin emeğini sömürmüş bir dolandırıcının parasını akladığına dair bir iftiraya maruz kaldığını üzüntüyle öğrendik. Müvekkilimin bahse konu suça karışmış olma ihtimali olmadığı gibi böyle bir şirkete zaten sahip değildir."