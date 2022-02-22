Rusya-Ukrayna krizini tam 6 dilde dünyaya anlattı! Gazetecinin büyük başarısı

RUSYA-Ukrana krizinin yıldızını parlattığı isim Associated Press Ukrayna Muhabiri Philip Crowther oldu. Tüm dünya Rusya-Ukrayna krizinden gelen haberlere kitlenmişken, Ukrayna'nın başkenti Kiev'den tam 6 farklı dilde canlı yayın yapan gazeteci Philip Crowther, sosyal medyada gündem oldu.

Associated Press ajansının Ukrayna muhabiri Philip Crowther’in paylaştığı video kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Crowther’ın paylaştığı videoda, Kiev’den tam altı farklı dilde yayın yaptığı görülüyor. Muhabir, İngilizce, Lüksemburgca, İspanyolca, Portekizce, Fransızca ve Almanca haber sunarken görüntülerini paylaştı.

AP için muhabir olarak çalışan İngiliz-Alman-Lüksemburglu gazeteci, Ukrayna başkentinin Özgürlük Meydanı’nda gündeme ilişkin gelişmeleri paylaştı. 41 yaşındaki gazeteci, 6 farklı dilde sunduğu haberin ardından dünyanın dört bir yanında hayran kitlesi edinirken, videosu da 2 milyona yakın görüntülenme aldı.

Twitter’da paylaşım rekorları kıran gönderi ile ilgili birçok kullanıcı ‘Bu inanılmaz!’ yorumları yaptı. Bir diğeri ise; ‘Eğitimsiz kulağıma akıcı gelecek kadar çok dil konuşabilen birine hayranlık duyuyorum.’ ifadelerinde bulundu.