BIST 2.019
DOLAR 13,88
EURO 15,76
ALTIN 842,76
İNTERNETHABER TV

Garibanın derdi CHP'li Baha Ünlü'yü fena gerdi...

Kemal Kılıçdaroğlu “Ben elektrik faturalarımı ödemeyeceğim” deyince bazı CHP milletvekilleri de çeşitli eylemlere katılmaya başladı…

Kemal Kılıçdaroğlu “Ben elektrik faturalarımı ödemeyeceğim” deyince bazı CHP milletvekilleri de çeşitli eylemlere katılmaya başladı… Bunlardan birisi CHP Osmaniye Milletvekili Baha Ünlü’ydü… Memleketinde elektrik faturalarını protesto ediyordu… Bunlar halk adamı ya… Bunlar hani birisi aç yatarken gözlerine uyku girmeyenlerdendi ya…

Orada bir gariban vatandaş var, hem de engelli… Neler yapıyor kameraların karşısında hepimiz gördük… Derdini anlatmaya çalışan garibana başından attırıyor…“Ya alın bunu buradan…” diye emirler yağdırıyor… CHP’li vekilin yaptığını herhangi bir AK Partili yapsaydı ne olurdu bir düşünün… Neyse düşünmeyin… Nasıl olsa biliyorsunuzdur…

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Çukura düştü mahsur kaldı! Ekipler çukuru suyla doldurdu: İşte o anlar...
Çukura düştü mahsur kaldı! Ekipler çukuru suyla doldurdu: İşte o anlar...
Nisan ayında açık ısıtmalı havuz keyfi ile tatil sezonu başlasın
Nisan ayında açık ısıtmalı havuz keyfi ile tatil sezonu başlasın
Metrobüste korona paniği! "Adam ölüyor biri ilgilensin"
Metrobüste korona paniği! "Adam ölüyor biri ilgilensin"
İstanbul'da bu binanın kapısı gören telefona satıldı! Herkes şaşkına döndü: Gerçekten fıkra gibi
İstanbul'da bu binanın kapısı gören telefona satıldı! Herkes şaşkına döndü: Gerçekten fıkra gibi
Alparslan Büyük Selçuklu 15. bölüm fragmanı
Alparslan Büyük Selçuklu 15. bölüm fragmanı
Aziz 15. bölüm fragmanı
Aziz 15. bölüm fragmanı
Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı 21. bölüm fragmanı
Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı 21. bölüm fragmanı
Kılıçdaroğlu, Bahçeli’nin talimatıyla gönderilen kandilleri paylaştı
Kılıçdaroğlu, Bahçeli’nin talimatıyla gönderilen kandilleri paylaştı
Meral Akşener: Sorunların bitmesi için hukuksuzluğun sona ermesi lazım
Meral Akşener: Sorunların bitmesi için hukuksuzluğun sona ermesi lazım
TOGG'dan heyecanlandıran paylaşım Gemlik tesislerinde son durum
TOGG'dan heyecanlandıran paylaşım Gemlik tesislerinde son durum