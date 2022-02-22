Garibanın derdi CHP'li Baha Ünlü'yü fena gerdi...

Kemal Kılıçdaroğlu “Ben elektrik faturalarımı ödemeyeceğim” deyince bazı CHP milletvekilleri de çeşitli eylemlere katılmaya başladı…

Kemal Kılıçdaroğlu “Ben elektrik faturalarımı ödemeyeceğim” deyince bazı CHP milletvekilleri de çeşitli eylemlere katılmaya başladı… Bunlardan birisi CHP Osmaniye Milletvekili Baha Ünlü’ydü… Memleketinde elektrik faturalarını protesto ediyordu… Bunlar halk adamı ya… Bunlar hani birisi aç yatarken gözlerine uyku girmeyenlerdendi ya…

Orada bir gariban vatandaş var, hem de engelli… Neler yapıyor kameraların karşısında hepimiz gördük… Derdini anlatmaya çalışan garibana başından attırıyor…“Ya alın bunu buradan…” diye emirler yağdırıyor… CHP’li vekilin yaptığını herhangi bir AK Partili yapsaydı ne olurdu bir düşünün… Neyse düşünmeyin… Nasıl olsa biliyorsunuzdur…