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Ekrem İmamoğlu'nun İngilizcesi ve sosyal medya lağımı...

Ekrem İmamoğlu, Münih Güvenlik Konferansı’na konuşmacı olarak çağrıldı ve İngilizce konuştu…

Daha önce İngilizce konuşması sosyal medyada dalga konusu yapılan İmamoğlu bir kez daha sosyal medyanın diline düştü… İmamoğlu “Bakın Erdoğan İngilice bilmiyor, ben konuşuyorum” demek için kendini zora sokuyor… Ama sosyal medya çukuru artık lağıma döndüğü için Ekrem İmamoğlu ile, İngilizcesiyle dalga geçiyorlar… Dalga geçmeyi de bırakın hakaret ediyor…

İngilizce küfürler ediyorlar İmamoğlu’na… Sosyal medya maalesef vahim… Çukurun ötesinde lağımlaşmış, ne kadar it sürüsü varsa hepsi birikmiş orada… Gelene, gidene küfrediyorlar… “Düşünce özgürlüğünün önüne set çekecekler” demeden önce sosyal medya düzenlemesinin çıkarılmasına destek olunması lazım… Ki bu lağım temizlenebilsin…

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