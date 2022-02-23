Sedat Peker aylar sonra görüntü verdi! Eşi ve çocuklarıyla parkta gezmiş

SEDAT Peker, aylar sonra ilk kez dün görüntü verdi. Birleşik Arap Emirlikleri'nde yaşadığı bilinen Peker, o görüntülerde eşi ve çocuklarıyla bir parkta gezerken görülüyor...

Youtube üzerinden yayınladığı videolarla Türkiye’de aylarca gündemden düşmeyen ve hakkında suç örgütü lideri olduğu iddiasıyla soruşturma yürütülen Sedat Peker’den yeni görüntüler geldi.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde Sedat Peker’in eşi ve çocuklarıyla bir parkı gezdiği görülüyor. Çevresindeki koruma kalkanı dikkat çeken Sedat Peker’in yaşadığı Dubai’de çekildiği düşünülen videolarında mutlu hali videoya da yansıdı.

Görüntülerin ne zaman çekildiği bilinmese de uzun süredir görüntüsü paylaşılmayan ve elinden internetinin alındığı iddiaları dillendirilen Sedat Peker'in kayda alındığını bilerek selam verdiği görülüyor.