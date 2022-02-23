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Survivor All Star 2022'de Acun Ilıcalı'yı delirten Yasin-Hikmet kavgası 6 oyun cezalı Yasin Obuz diskalifiye mi

Survivor All Star 2022'de Survivor tarihinin en ağır cezasını Acun Ilıcalı, Hikmet'le kavga eden Yasin Obuz'a verdi. Yasin Obuz 6 oyundan men edildi. Ilıcalı Survivor All Star'dan ayrılabileceğini söyledi.

Survivor All Star 2022'de Yasin ve Hikmet, yumruk ve küfürlerin havada uçuştuğu bir kavgaya karıştı. Acil durum konseyinde konuşan Acun Ilıcalı, Yasin'e 6 oyun, Hikmet'e de 2 oyundan men cezası verdi. Yasin'e Survivor tarihinin en ağır cezasını verdiklerini söyleyen Ilıcalı, "Bunu kaldırabilir misin bilmem. Kendi rızanla ayrılmak istersen mahsuru yok" dedi.

Survivor All Star'ın önceki gün yayınlanan ada konseyinden sonra sinirlerine hakim olamayan Yasin, takım arkadaşı Hikmet'e saldırdı. 

Küfür ve yumrukların havada uçuştuğu kavganın tüm görüntüleri ekrana verilmezken dün akşam yayınlanan yeni bölümde Acun Ilıcalı, Yasin ve Hikmet verdikleri cezayı açıkladı.

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