BIST 2.038
DOLAR 13,80
EURO 15,67
ALTIN 840,52
SP

'Yol, köprü ve havalimanı yatırımları durdurulmalı' diyen Temel Karamollaoğlu coştu: Buna aldanırsak...

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, yol, köprü ve havalimanı projeleri gibi yatırımların ekonomiye katkısı olmayacağını savunarak, bunların durdurulması gerektiğini söyledi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, YouTube’da gazeteci Kenan Taş’ın programına konuk oldu. Yatırımlara dair açıklamalarda bulunan Karamollaoğlu, yol, köprü ve havalimanı gibi yatırımların ekonomiye bir şey kazandırmadığını savundu. Karamollaoğlu, bu tür yatırımların durdurulması gerektiğini belirterek "Şu anda ekonomiye gelir ve katkı sağlamayacak bütün yatırımlar israftır. Yeni bir yol, yeni bir köprü, yeni bir havalimanı, yeni bir bina.. Allah rızası için yeter ya." ifadelerini kullandı.

"Üretime dönük olmayan bütün yatırımlar durdurulmalı" diyen Saadet lideri Karamollaoğlu "Yüzde 5-10 bir masrafla tamamlanacaksa tamanlansın. Ama yarıya gelmiş.. Ben durdururum. Çünkü onun ekonomiye bir katkısı yok. Sadece görünüşü, gösterişi var. Buna aldanırsak, bugüne kadar gelen sıkıntılar fazlasıyla başımızı ağrıtır." dedi. 

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
O Ses Türkiye yarışmacısına silahlı saldırı! Sürünerek gitti yardım bekledi
O Ses Türkiye yarışmacısına silahlı saldırı! Sürünerek gitti yardım bekledi
Mutfağında en iyisini isteyenlere fırsat paketi!
Mutfağında en iyisini isteyenlere fırsat paketi!
İstanbul'da kumar baskınında çatıya kaçtı! Kumarbazın yalanı pes dedirtti
İstanbul'da kumar baskınında çatıya kaçtı! Kumarbazın yalanı pes dedirtti
Survivor All Star 2022'de Acun Ilıcalı'yı delirten Yasin-Hikmet kavgası 6 oyun cezalı Yasin Obuz diskalifiye mi
Survivor All Star 2022'de Acun Ilıcalı'yı delirten Yasin-Hikmet kavgası 6 oyun cezalı Yasin Obuz diskalifiye mi
Sedat Peker aylar sonra görüntü verdi! Eşi ve çocuklarıyla parkta gezmiş
Sedat Peker aylar sonra görüntü verdi! Eşi ve çocuklarıyla parkta gezmiş
Destan 13. bölüm fragmanı
Destan 13. bölüm fragmanı
Üç Kız Kardeş 2. bölüm fragmanı
Üç Kız Kardeş 2. bölüm fragmanı
Metrobüste korona paniği! "Adam ölüyor biri ilgilensin"
Metrobüste korona paniği! "Adam ölüyor biri ilgilensin"
'Tuğba Özerk Tosuncuk'un paralarını aklıyor' ihbarını yapan ortaya çıktı! Küfür savurdu!
'Tuğba Özerk Tosuncuk'un paralarını aklıyor' ihbarını yapan ortaya çıktı! Küfür savurdu!
Rusya-Ukrayna krizini tam 6 dilde dünyaya anlattı! Gazetecinin büyük başarısı
Rusya-Ukrayna krizini tam 6 dilde dünyaya anlattı! Gazetecinin büyük başarısı