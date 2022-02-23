BIST 2.038
DOLAR 13,80
EURO 15,67
ALTIN 840,52
GÜNCEL

O Ses Türkiye yarışmacısına silahlı saldırı! Sürünerek gitti yardım bekledi

O Ses Türkiye yarışmasının eski yarışmacılarından olan Talha Burak Karayılan, Okmeydanı'nda motosikletli kişilerin silahlı saldırılarına uğradı.

İstanbul’da geçtiğimiz yıllarda bir televizyon kanalında yayınlanan “O Ses Türkiye” isimli ses yarışmasına katılan bir genç, Okmeydanı’nda tamirhane önünde oturduğu esnada motosikletli saldırganlar tarafından silahlı saldırıya uğradı. Dehşet anları kameralara yansırken, sürünerek dükkana giren yaralı genç ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis kimliğini tespit ettiği saldırganları yakalama çalışmalarını sürdürüyor.

Olay, geçtiğimiz Çarşamba günü saat 19.15 sıralarında Beyoğlu Okmeydanı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz yıllarda bir televizyon kanalında yayınlanan “O Ses Türkiye” isimli ses yarışmasına katılan Talha Burak Karayılan, tamirhane önünde oturarak vakit geçirmeye başladı. O esnada motosikletle gelen kasklı iki şahıs henüz bilinmeyen bir nedenle Talha Burak Karayılan’a kurşun yağdırdı.

Sürünerek dükkana girip yardım bekledi
Kurşunların hedefi haline gelerek baldırlarından vurulan Talha Burak Karayılan sürünerek tamirhaneye girip yardım bekledi. Yaralı gencin yardımına çevredeki vatandaşlar yetişti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalenin ardından yaralı genci hastaneye kaldırdı. Hayati tehlikesi olmayan gencin kendisine ateş eden saldırganları tanımadığını söylediği öğrenildi. Dehşet anları ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Polis kimliğini tespit ettiği saldırganların peşinde
Olayla ilgili çalışma başlatan Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, görgü şahitlerinin ifadelerine başvurarak işyerlerinin güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Yapılan inceleme sonucunda Beyoğlu polisi saldırganların önce eşkalini ardından da kimliklerini tespit etti. Ekiplerin kaçan şahısları yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
İstanbul'da kumar baskınında çatıya kaçtı! Kumarbazın yalanı pes dedirtti
İstanbul'da kumar baskınında çatıya kaçtı! Kumarbazın yalanı pes dedirtti
Mutfağında en iyisini isteyenlere fırsat paketi!
Mutfağında en iyisini isteyenlere fırsat paketi!
Kendini boğmaya başladı! Gerçek Kesit Cahit Kaşıkçılar yıllar sonra ortaya çıktı: Fatura skeci olay oldu
Kendini boğmaya başladı! Gerçek Kesit Cahit Kaşıkçılar yıllar sonra ortaya çıktı: Fatura skeci olay oldu
Sedat Peker aylar sonra görüntü verdi! Eşi ve çocuklarıyla parkta gezmiş
Sedat Peker aylar sonra görüntü verdi! Eşi ve çocuklarıyla parkta gezmiş
Baba 3. bölüm fragmanı
Baba 3. bölüm fragmanı
Üç Kız Kardeş 2. bölüm fragmanı
Üç Kız Kardeş 2. bölüm fragmanı
Metrobüste korona paniği! "Adam ölüyor biri ilgilensin"
Metrobüste korona paniği! "Adam ölüyor biri ilgilensin"
'Tuğba Özerk Tosuncuk'un paralarını aklıyor' ihbarını yapan ortaya çıktı! Küfür savurdu!
'Tuğba Özerk Tosuncuk'un paralarını aklıyor' ihbarını yapan ortaya çıktı! Küfür savurdu!
Rusya-Ukrayna krizini tam 6 dilde dünyaya anlattı! Gazetecinin büyük başarısı
Rusya-Ukrayna krizini tam 6 dilde dünyaya anlattı! Gazetecinin büyük başarısı
Ekrem İmamoğlu'nun İngilizcesi ve sosyal medya lağımı...
Ekrem İmamoğlu'nun İngilizcesi ve sosyal medya lağımı...