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Antalya’yı Dört Mevsim Yaşayın

Sur Yapı Tatil Evleri Antalya'da ömür boyu kullanabileceğiniz devre mülkünüzün tapusu, hisseniz oranında ve satın alırken belirlediğiniz tarih aralığında kullanım haklarıyla tümüyle size ait olacak.

Sur Yapı Tatil Evleri Antalya; Torosların eteğindeki bol oksijenli Orman havası, Spa & Wellness'ı, Aquaparkları, Kumsallı Yüzme Havuzu, Kadınlara Özel Yüzme Havuzları, Tematik Yüzme Havuzları, Özel Plajı ve restoranlarıyla 5 yıldızlı otel konforunda ömür boyu sahip olacağınız Devre Mülkünüzde dört mevsim tatil fırsatı sizleri bekliyor. Akdeniz’in incisi Antalya'nın 7/24 yaşayan şehir hayatında dünyaca ünlü tarihi ve turistik yerleri gezme fırsatı yakalayacaksınız.

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