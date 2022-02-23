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Aksaray'da yakıtı biten otomobili başka bir aracın üzerine yatarak itti! İşte o anlar...

AKSARAY'da bir kişinin yakıtı biten otomobili, başka bir aracın kaputuna yatarak ayaklarıyla ittiği anlar cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

Aksaray'da Organize Sanayi Bölgesi Yavuz Sultan Selim Mahallesi'nde bir otomobilin kaputuna yatan kişi, yakıtı biten aracı ayaklarıyla itti. Tehlikeli yolculuk, otomobil sürücüleri tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler tepkilere neden oldu.

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