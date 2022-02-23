Yasin Obuz - Hikmet kavgasının görüntüleri Acun'un sitesi sansürleyerek verdi

Survivor ada konseyinde Yasin ile Hikmet arasında yumruklar konuştu. Acun Ilıcalı'nın sitesi Yasin - Hikmet kavgasını sansürleyerek verdi.

Survivor All Star 2022'de Yasin ve Hikmet, yumruk ve küfürlerin havada uçuştuğu bir kavgaya karıştı. Kavga öyle büyüktü ki Acun Ilıcalı görüntüleri sitesinden sansürlemek durumunda kaldı. Bu kavga sonrasında Yasin diskalifiye'nin eşiğine geldi.

Acil durum konseyinde konuşan Acun Ilıcalı, Yasin'e 6 oyun, Hikmet'e de 2 oyundan men cezası verdi. Yasin'e Survivor tarihinin en ağır cezasını verdiklerini söyleyen Ilıcalı, "Bunu kaldırabilir misin bilmem. Kendi rızanla ayrılmak istersen mahsuru yok" dedi.