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Ümit Özdağ 'İstanbul Teksas'a döndü' diyerek paylaştı

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, sosyal medya hesabından güvenlik kamerası görüntülerini paylaşarak "Suriyeli çeteler silahlı soygunlar yapıyor, İstanbul Teksas'a döndü" dedi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Suriyelilerin bir iş yerine silahlı soygun düzenlediği iddia edilen görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.

Özdağ, "İstanbul Bahçelievler'de Suriyeli çeteler, gözüne kestirdikleri işyerlerini basıp silahlı soygunlar yapıyor. Kamera görüntülerine rağmen zanlılar henüz yakalanabilmiş değil. Sarayın sığınmacı politikası nedeniyle İstanbul Teksas'a döndü" ifadelerini kullandı.

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