Rusya bayrağı indirdi Ukrayna'yı terk ediyor! Savaşın ilk resmi işareti sayıldı

RUSYA, Ukrayna'yı işgale hazırlandığı iddialarını yalanlarken bir yandan da bu iddialara kanıt veriyor. Rusya, Kiev'deki Büyükelçiliği'ni boşalttı, büyükelçilikteki Rus bayrağı indirildi...

Rusya, Ukrayna’daki büyükelçilik ve konsolosluk personellerinin tahliye edileceğini duyurdu. Dün yapılan bu açıklamanın ardından bugün Rusya tarafından Kiev’deki büyükelçilik binasıyla birlikte Odessa, Lviv ve Harkov konsolosluklarındaki personellerin tahliyesine başlandığı öğrenildi.

Rus basınının Rusya Dışişleri Bakanlığı yetkililerine dayandırdığı haberde, personellerin tahliyesine başlandığı aktarıldı. Bakanlık yetkilileri, bunun planlı bir prosedür olduğunu, güvenlik nedeniyle büyükelçilik ve konsolosluklarda bir dizi önlemler almaya devam edeceklerini ifade etti.