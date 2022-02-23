BIST 2.023
DOLAR 13,86
EURO 15,74
ALTIN 847,54
DÜNYA

Rusya bayrağı indirdi Ukrayna'yı terk ediyor! Savaşın ilk resmi işareti sayıldı

RUSYA, Ukrayna'yı işgale hazırlandığı iddialarını yalanlarken bir yandan da bu iddialara kanıt veriyor. Rusya, Kiev'deki Büyükelçiliği'ni boşalttı, büyükelçilikteki Rus bayrağı indirildi...

Rusya, Ukrayna’daki büyükelçilik ve konsolosluk personellerinin tahliye edileceğini duyurdu. Dün yapılan bu açıklamanın ardından bugün Rusya tarafından Kiev’deki büyükelçilik binasıyla birlikte Odessa, Lviv ve Harkov konsolosluklarındaki personellerin tahliyesine başlandığı öğrenildi.

Rus basınının Rusya Dışişleri Bakanlığı yetkililerine dayandırdığı haberde, personellerin tahliyesine başlandığı aktarıldı. Bakanlık yetkilileri, bunun planlı bir prosedür olduğunu, güvenlik nedeniyle büyükelçilik ve konsolosluklarda bir dizi önlemler almaya devam edeceklerini ifade etti.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Ümit Özdağ 'İstanbul Teksas'a döndü' diyerek paylaştı
Ümit Özdağ 'İstanbul Teksas'a döndü' diyerek paylaştı
Mutfağında en iyisini isteyenlere fırsat paketi!
Mutfağında en iyisini isteyenlere fırsat paketi!
Devlet Bahçeli'den Tarkan tokadı!
Devlet Bahçeli'den Tarkan tokadı!
Korkutan görüntü! Cumartesiden bugüne binlerce ölü balık sahile vurdu
Korkutan görüntü! Cumartesiden bugüne binlerce ölü balık sahile vurdu
'Anadolu'yu yiyen kadın' Ezgi Sertel altın gününde coştu Mezdeke dansözlerine taş çıkardı
'Anadolu'yu yiyen kadın' Ezgi Sertel altın gününde coştu Mezdeke dansözlerine taş çıkardı
Esra Erol'da çığlığıyla meşhur olan Ceylan 'Bu kaçıncı kocan' diyen kayınpederine saldırdı
Esra Erol'da çığlığıyla meşhur olan Ceylan 'Bu kaçıncı kocan' diyen kayınpederine saldırdı
Ukraynalı asker röportaj verirken bomba patladı! Panik anları görüldü ölü ve yaralılar var
Ukraynalı asker röportaj verirken bomba patladı! Panik anları görüldü ölü ve yaralılar var
TV8 2. Sayfa'da Arda Kural'dan 'Emret Komutanım' ve 'Namaz' itirafı ilk aşkı Yıldız Asyalı için bomba çıkış
TV8 2. Sayfa'da Arda Kural'dan 'Emret Komutanım' ve 'Namaz' itirafı ilk aşkı Yıldız Asyalı için bomba çıkış
Antalya’yı Dört Mevsim Yaşayın
Antalya’yı Dört Mevsim Yaşayın
'Yol, köprü ve havalimanı yatırımları durdurulmalı' diyen Temel Karamollaoğlu coştu: Buna aldanırsak...
'Yol, köprü ve havalimanı yatırımları durdurulmalı' diyen Temel Karamollaoğlu coştu: Buna aldanırsak...