Erdoğan şehit koruma müdürü Hayrettin Eren'in cenazesine katıldı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Senegal'deki görevi esnasında geçirdiği kalp krizi sonucu şehit olan Cumhurbaşkanlığı Koruma Dairesi Başkanlığı Özel Harekat Şube Müdürü Hayrettin Eren için Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine katıldı.
Senegal'deki görevi sırasında geçirdiği kalp krizi sonucu şehit olan Cumhurbaşkanlığı Koruma Dairesi Başkanlığı Özel Harekat Şube Müdürü Hayrettin Eren için Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde tören düzenlendi.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Koruma Dairesi Başkanlığı önünde gerçekleştirilen törene, Eren'in ailesi ve yakınları ile Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan, emniyet mensupları ve Eren'in mesai arkadaşları katıldı.
Şehit Hayrettin Eren için, ikindi namazını müteakip Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde düzenlenen törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı. Şehit Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi.