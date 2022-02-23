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EKONOMİ

Finansçıyım diyen Volkan Özel İstanbul esnafını 70 milyon euro dolandırdı

İSTANBUL'da son yılların en büyük dolandıcılık olayı yaşandı... Kendini finansçı olarak tanıtan Volkan Özel, Laleli ve Tahtakale'deki döviz bürosu sahiplerini dolandırdı.

Laleli ve Tahtakale dövizcilerinden birçok kişinin şikayetiyle başlayan , 3 döviz bürosu sahibinin de tutuklandığı ve 1 kişinin hala gözaltında bulunduğu olay son zamanların en büyük dolandırıcılık vakası. 

Kendisini piyasaya finansçı olarak tanıtan Volkan Özel, 10’dan fazla döviz bürosunu dolandırdı. Volkan Özel, döviz bürosu sahiplerinden 70 milyon euro topladı. Kurduğu tezgaha Laleli ve Tahtakale esnaflarının birçoğunu dahil eden Volkan Özel, topladığı paralarla ortadan kayboldu. Telefonunu kapatıp kaçan Volkan Özel'e ulaşamayan esnaf soluğu poliste aldı. 

Cumhuriyet savcılığının açtığı soruşturmayla Volkan Özel ve ona yardım eden 3 kişi gözaltına alındı. 

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