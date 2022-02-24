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Beren Saat'in yeni saçları olay kahkül kestirdi boyattı işte Beren Saat'in son hali

Ünlü oyuncu Beren Saat'in yeni saç stili göz kamaştırdı. Sosyal medyadaki takipçilerinden tam not alan Beren Saat kahkül kestirdi ve saçlarına ışıltı attırdı. İşte Beren Saat'in son hali..

Şarkıcı eşi Kenan Doğulu ile evliliğindeki kara bulutların dağılmasıyla aşk tazeleyen Beren Saat'in mutluluğu dış görüntüsüne de yansıyor. Saç stilini değiştiren Beren Saat, yeni imajıyla sosyal medyada göz doldurdu ve fan saylarında Beren Saat'in yeni imajına dair boy boy fotoğraflar paylaşıldı. 

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