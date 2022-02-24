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TV8 bile yayınlayamadı Survivor All Star Yasin-Hikmet kavgasında ara dayağı yiyen Adem anlattı

Survivor All Star 2022'de yaşanan ve Acun Ilıcalı'nın yayınlayamadığı Yasin Obuz-Hikmet Tuğsuz kavgasında araya girerek darbe alan Adem Kılıçcı o korkunç kavga anlarını anlattı.

Survivor All Star 2022'de Survivor tarihinin en ağır cezasını Acun Ilıcalı, Hikmet'le kavga eden Yasin Obuz'a verdi. Yasin Obuz 6 oyundan men edildi. Ilıcalı, Yasin Obuz'un isterse Survivor All Star'dan ayrılabileceğini söyledi. Yasin Obuz-Hikmet Tuğsuz kavgası, Tv8 ekranlarında yayınlanmadı bile... Kavgada araya girerek engel olmaya çalışırken darbe alan Adem Kılıçcı, Yasin'e Survivor tarihinin en büyük cezasını aldıran kavganın detaylarını anlattı.



Survivor All Star'da korkunç kavga!

Survivor All Star 2022'de Yasin ve Hikmet, yumruk ve küfürlerin havada uçuştuğu bir kavgaya karıştı. Acil durum konseyinde konuşan Acun Ilıcalı, Yasin'e 6 oyun, Hikmet'e de 2 oyundan men cezası verdi. Yasin'e Survivor tarihinin en ağır cezasını verdiklerini söyleyen Ilıcalı, "Bunu kaldırabilir misin bilmem. Kendi rızanla ayrılmak istersen mahsuru yok" dedi.

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