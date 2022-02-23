Yasin Obuz diskalifiye mi oldu? Hikmet kavgası Acun Ilıcalı'yı Survivor adasında çıldırttı

Survivor All Star 2022'de Yasin ve Hikmet, yumruk ve küfürlerin havada uçuştuğu bir kavgaya karıştı. Acil durum konseyinde konuşan Acun Ilıcalı, Yasin'e 6 oyun, Hikmet'e de 2 oyundan men cezası verdi. Yasin'e Survivor tarihinin en ağır cezasını verdiklerini söyleyen Ilıcalı, "Bunu kaldırabilir misin bilmem. Kendi rızanla ayrılmak istersen mahsuru yok" dedi.