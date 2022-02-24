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Yıldız Asyalı kaç yaşında evli mi, çocuklarının babası kim?

Yıldız Asyalı kaç yaşında evli mi, çocuklarının babası kim?

Arda Kural’ın katıldığı bir televizyon programında Yıldız Asyalı’ya çok aşık olduğunu itiraf etmesi sonrası Yıldız Asyalı’nın hayatı hakkında yapılan araştırmalar arttı. Yıldız Asyalı’nın evli olup olmadığı, çocuğu var olup olmadığı ile ilgili detaylar sorgulanmaya başlandı. Peki, Yıldız Asyalı evli mi, kaç yaşında, eşi kim? Yıldız Asyalı kimdir?

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Arda Kural, katıldığı bir TV programında daha önce hiç kimsenin bilmediği büyük bir itirafta bulundu. Henüz 17 yaşındayken Eyvah Kızım Büyüdü dizisinde Yıldız Asyalı ile kamera karşısına geçen Kural, rol arkadaşına olan büyük aşkını yıllar sonra itiraf etti. Peki, Yıldız Asyalı kimdir, kaç yaşında, evli mi? Yıldız Asyalı’nın hayatına dair merak edilenler…İşte Arda Kural'ın açıklamalarından satır başları...

"Yıldız ilk aşkımdı. İlk aşkıma çok tutulmuştu. Aklımda ondan başkası geçmiyordu. Hayatım Yıldız olmuştu, hep onu düşünüyordum. Sette Yıldız, evde Yıldız... Kasıtlı olarak değil ama bizi ayırdılar. 'Önünüzde parlak bir gelecek var, birbirinizin önünü kesmeyin' deyip ayırdılar. Çok acı çekmiştim. O günlere ait her şeyi hatırlıyorum ama hatırlamak istemiyorum."

"Yıldız beni çok aradı"

-Ekranlardan uzak kaldığım dönemde Yıldız beni çok aradı. Ben görüşmek istemedim. Ben ondan korkuyorum. Yıldız ile yan yana gelmekten korkuyorum. Çok severim, insan olarak da kişilik olarak da! Ayrıldıktan sonra 2 yıl kendime gelemedim. Sonra kendime söz verdim 'Yıldız'la asla görüşme' dedim."

Özel hayatında kimsenin olmadığını söyleyen Arda Kural, "Hayatımdaki kişi benci değil senci olacak. Ben de öyle olacağım. Kendini beğenmiş olmayacak" dedi.

26 Mayıs 1983 yılında doğan Yıldız Asyalı aslen İstanbulludur. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı mezunu Asyalı'nın müziğe karşı ilgisi küçük yaşlarda başladı, o yüzden daha çok küçük yaşlarda şarkı söylemeye başladı ve beş yaşında piyano çalmayı öğrendi. Solist olarak İstanbul Devlet Opera ve Balesi Çocuk Korosu'nda görev aldı. Asyalı, 12 yaşında Nabucco Operası'nda "Kral Ve Ben" müzikalinde yer aldı ve 13 yaşında iken Sarah Brightman'la İstanbul Devlet Opera ve Bale Orkestrası eşliğinde Lösemili Çocuklar Vakfı yararına düzenlenen konserde aynı sahneyi paylaştı. Yıldız Asyalı, 15 yaşından itibaren birçok dizi ve filmde oyunculuk yaptı.

Yıldız Asyalı evli mi:

23 Kasım 2015 tarihinde iş insanı Emre Vatansever ile evlenen Yıldız Asyalı'nın Ayşe Mira adlı bir kızı var. 2017 yılında Emre Vatansever'den boşanan Yıldız Asyalı, 30 Haziran 2020'de yönetmen Kerem Saka ile evlendi.

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