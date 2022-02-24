Millet İttifakı dağıldı yeni yol haritası çiziliyor Ersoy Dede'nin yazısı konuşuluyor

Star yazarı Ersoy Dede, Millet İttifakı'nın dağıldığını iddia ederek "Sadece ikisi de henüz yeni yol haritası çizmiş değil. O da yakında çizilir... " dedi.

Abone ol

Millet İttifakı'nın dağıldığını iddia eden Ersoy Dede'nin yazısı gündem olmaya aday. Dede'ye göre Kılıçdaroğlu, İyi Parti parti ile yapılan seçim planına sadık kalmadı.

31 Mart yerel seçimlerine değinen Akşener'in "İyi Parti olmasaydı İstanbul, Ankara, Adana, Antalya ne olacaktı?" çıkışına yer veren yazar, "Millet İttifakı dağıldı, şimdi yeni yol haritası çiziliyor" başlıklı yazısında, iddiasının gerekçelerini böyle paylaştı:

"HDP ile kazanacağını düşünüyor"

"Kemal Kılıçdaroğlu, önce yakasındaki parti rozetini çıkarıp Türk Bayrağı taktı ardından da adaylığını ilan edip kampanyaya başladı... Evet, bir taraftan 5 partinin başkanıyla parlamenter sisteme dönüş programını müzakere ediyor... Bir taraftan 'elbette HDP'yi yok sayamayız' diye mesaj veriyor. Ama seçim kampanyasını da bizzat kendisi yürütüyor yani. Kimseyi karıştırmıyor... Akşener ömrünü vermiş politikaya, anlamayacak mı?.. Kılıçdaroğlu; sağlıkla, eğitimle, dış politikayla, savunmayla, ekonomiyle ilgili ne söylerse söylesin bir seçim vaadidir... İyi ya da kötü... Doğru ya da yanlış... Mantıklı ya da değil farketmez... Ağzından çıkan her söz... Peki bu vaatlere kim karar verdi?.. Haydi diyelim ki ortak akıldan geçti de biz bilmiyoruz... Peki kim gerçekleştirecek bunları, hayata geçirecek olan kim?.. Zira model değişti... Artık "iktidar olmak" diye bir şey yok. Ya Cumhurbaşkanı oluyorsunuz ya da parlamenter... Başka bir şey yok. Cumhurbaşkanı kendi kabinesini belirliyor ve yoluna devam ediyor... Daha açık ifade edeyim. CHP Başkanı olarak yeni modelde sadece CHP başkanı olabilirsiniz... Eğer aynı zamanda Cumhurbaşkanı da olmayacaksanız yani...

"Köprüden önce son çıkış" tabelası..."

Açıkça Kılıçdaroğlu kendisi için yapıyor seçim çalışmalarını. Diğer partilere de, "benimle beraber hareket ederseniz, size de seçimi kazandığımda bu başarıdan pay veririm" diyor... Davutoğlu, Babacan ve Karamolllaoğlu ne der, bilinmez... Ama Meral Akşener'in tavrı net... Çıktı ve dün söyledi... "...Bugün 31 Mart başarısı konuşuluyor. İyi Parti olmasaydı İstanbul, Ankara, Adana, Antalya ne olacaktı? Bir şey değişti her şey değişti. Bazen hatırlatmakta fayda oluyor. Unutanlar açısından. Arada bir hatırlatmak lazım..."

Yok... Bu bir hatırlatma değil... Bu tam anlamıyla "köprüden önce son çıkış" tabelası... Kılıçdaroğlu için de bu çıkışın hiçbir anlamı yok. Çünkü o HDP ile elele verdiğinde kazanacaklarını, İYİ Parti yüzünden kaybedecekleriyle çoktan kıyasladı ve kararını verdi... Sadece ikisi de henüz yeni yol haritası çizmiş değil. O da yakında çizilir..."