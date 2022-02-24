Borsa İstanbul güne sert düşüşle başladı işlemler durduruldu

Borsa İstanbul, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik operasyon başlatmasının ardından bugüne yüzde 7,59 düşüşle 1.862 puandan açıldı. Borsa İstanbul'da tüm işlemler durduruldu.

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Borsa İstanbul, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik operasyon başlatmasının ardından bugüne yüzde 7,59 düşüşle 1.862 puandan açıldı. Borsa İstanbul'da endeks ve hisse senetleri sert düşüşle açıldıktan sonra devre kesici çalıştı ve işlemler durdu.

Borsa İstanbul'dan yapılan açıklamada sert düşüşün ardından devre kesicinin çalıştığı açıklandı. Borsa İstanbul'da işlemler durduruldu. Borsa İstanbul'dan yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Saat 09:55:19 itibarıyla Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi Devreye girmiştir. Borsamız Pay Piyasasındaki tüm sıralarda, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasasında işlem gören pay ve pay endekslerine dayalı sözleşmelerde ve Borçlanma Araçları Piyasası Pay Repo Pazarı’nda işlemler geçici olarak durdurulmuştur."