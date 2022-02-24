Rusya-Ukrayna krizini altın fiyatlarını uçurdu! 24 Şubat gram altın 900 lirayı aştı
RUSYA Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'a özel askeri operasyon başlattıklarını duyurdu. Yaşananlar piyasalara da yansıdı. 24 Şubat altının ons fiyatı 1950 dolar seviyesine dayandı. Gram altın da hızla tırmanıyor.
Ons altın fiyatı, Rusya'nın Ukrayna'da askeri harekatı başlatmasının ardından 1950 dolar seviyesine dayandı. Ons altın 2020'nin Eylül ayının ardından ilk kez bin 940 seviyesini aştı. Saat 13:20 itibariyle yüzde 6 yükselişle 900 TL'yi gören gram altın şu sıralar 887 liradan işlem görüyor.
24 Şubat gram altın 887,20, çeyrek altın 1.465,00, yarım altın 2.938,00 cumhuriyet altını da 5.854,00 liradan alıcı buluyor.
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş de" Savaş piyasası oluştuğunda (ki başladı) döviz veya altın ile borçlanılmaz. Öncelik borç kapatmak olmalı." dedi ve şöyle devam etti:
"Yönünü yukarı çevirdi"
-Dalgalı seyirde başlayan süreç artık yönünü yukarı çevirmiştir. Şubat’ta düşüşler gr 778 lira $ 13,30 lira ile sınırlı kalmıştır. Küresel piyasalarda artık rahatlık olmaz!