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Cep telefonu tamiri uzmanı bataryaların ömrünü kısaltıyor

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Cep telefonu tamiri uzmanı bataryaların ömrünü kısaltıyor

Sosyal medya uygulamalarındaki videoların ve online oyunların, akıllı telefonların bataryasını hızlı bir şekilde bitirdiğini ifade eden cep telefonu tamiri uzmanı Ali Osman Özkan, “Gece yatmadan önce şarja bırakılan telefonlar, bataryanın ömrünü kısaltıyor” dedi.

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İnsanların saatlerce elinden düşüremediği akıllı telefonlar, bataryaların ömrünü kısaltıyor. Genellikle işlemciyi zorlayan sosyal medya uygulamalarındaki videolar, online oyunlar ve ekran ışığı parlaklığının bile bataryanın süresini etkilediğini söyleyen cep telefonu tamiri uzmanı Ali Osman Özkan, bu sebeplerden dolayı sık sık şarja takılan cihazların erkenden yıprandığını belirtti.

Ayrıca soğuk havaların işletim sistemini yavaşlattığını ve bunun da telefonun sahiplerini doğal olarak tamircilere yönelttiğini sözlerine ekleyen Özkan, “Telefon ısısı, hava sıcaklığının altında kaldığında zorlanabiliyor fakat bir süre sonra aynı şekilde kendiliğinden yapılanıyor. Bunlar, elinin altında teknoloji olan herkesin bilmesi gereken bilgiler. Durumdan istifade eden birçok tamirci de müşteriden işçilik parasını alıyor ve şu anda orijinal batarya diye bir şey kalmadı ortalıkta sadece muadilleri var” dedi.

“Yaptığımız en büyük hata, gece yatarken telefonu elektrik prizlerine bırakmaktır”
Bataryanın tam bitmeden ya da azaldı sinyalini görmeden şarja takılmasının telefonu yıprattığını belirten esnaf Özkan, “Yaptığımız en büyük hata, gece yatarken telefonu elektrik prizlerinde bırakmak” diyerek bataryanın ömrünü kısalttığını vurgulayarak, “Mümkün olduğunca 2,5-3 saat arasında cihazı şarjda tutup, dolduğundan emin olmadan çıkarmamalıyız” dedi.

“İnternetten altıkları bataryaları kendileri takmasınlar”
Müşterilere 1 amper olan şarj kablolarını tavsiye etmediklerini, bunun yerine 2 amper ile çalışanları önerdiklerini dile getiren Özkan, bu tip kabloların orijinale yakın olması hem bataryanın hızlı bir şekilde dolduğunu hem de telefon sağlığı açısından daha güvenli olduğunu ifade etti. Ayrıca bataryaların A, B ve C kalite diye 3’e ayrıldığını ve kesinlikle garanti belgesi olmadan satın alınmamasını belirten Ali Osman Özkan, konuyla ilgili olarak şunları söyledi:
“6 ay ve 1 yıl arası garantisi olan bataryalar var fakat insanlar, 1 yıl olanlara rağbet etsinler. İlave olarak, internetten sipariş ettikleri bataryaları kendilerini takmaya kalkmasınlar çünkü ellerindeki tornavidayı milimle kaydırsalar bile patlamalarına ya da takmadan bozulmalarına sebep olabilirler. Bu tip hataların ana nedeni ise bataryaya materyal bir cismin değmesi ihtimalidir.”

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