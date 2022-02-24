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Canlı yayında anlattı: Burası daha yeni vuruldu

Canlı yayında anlattı: Burası daha yeni vuruldu

RUSYA'nın Ukrayna'ya başlattığı saldırının ardından bölgeden ilk görüntüler gelmeye başladı. Ukrayna'nın Mariupol kentinde yerleşim alanlarına top atışları yapıldı. İşte son yaşananlar...

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TRT Haber muhabiri Damla Bürçeler ve kameraman Altan Ayhan, saldırı altındaki Ukrayna'da son yaşananları aktardı.  İşte canlı yayında aktardıkları:

Mariupol'deyiz, Ayrılıkçıların bulunduğu yere çok yakın bir noktadan top atışları yapıldı. Birçok ev isabet aldı, içeride de hala yanan yerleri görüyorum. Buradaki insanlar tahliye edildi, can kaybı yok ama yaralılar var. Ambulanslar geldi. Putin'in operasyon başlatıyoruz bilgisinden sonra hala o saldırılar Ukrayna topraklarına devam ediyor.

Top sesleri de gelmeye devam ediyor, burası daha yeni vuruldu. Yangının söndürülmeye çalışıldığını görüyorum. Birçok noktadan saldırılar başladı.

Yoğun saldırılar var, burası bir yerleşim yeri ve gördüğünüz gibi birçok bina isabet aldı.  Bulunduğumuz yer 2014 yılında da ciddi çatışmalara şahit olmuştu. Rus askerleri, Ukrayna sınırına yaklaşıyor, dört bir yanda çevrelemiş durumda Ukrayna topraklarını...

Yerleşim yerlerine saldırı hiç olmamıştı ama o emir geldikten sonra yerleşimlere saldırılar başladı.

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