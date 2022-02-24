Ukrayna'dan Türkiye için zor talep! Savaştayız boğazları ve havayı Rusya'ya kapatın 9'uncu maddeyi hatırlattı

UKRAYNA Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar yaptığı son dakika açıklamasında Türkiye'den yardım talebini iletti. Ukrayna, İstanbul ve Çanakkale Boğazı'nın Ruslara kapatılmasını istediklerini açıkladı. Bodnar Dışişleri Bakanlığı ile yaptığı görüşmeyi açıkladı ve Türkiye'ye 9'uncu maddeyi hatırlattı.

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Ukrayna Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar kameraların karşısına sık sık geçerek gelişmelere ilişkin açıklamalarını yapıyor. Sabahki açıklamasında Türkiye'den boğazlarını kapatmasını "Hava sahası ve Boğaziçi ve Çanakkale'nin Rus tarafına kapatılması için Resmi talebimizi Türk tarafına ilettik." sözleriyle duyuran elçi bir daha talepte bulundu.

Dışişleri Bakan Yardımcısı ile görüştüğünü söyleyen Bodnar, Türkiye'nin tarafsız kalmamasını istedi ve Montrö 9'uncu maddeyi hatırlatarak boğazların kapatılması talebini ilettiklerini söyledi. Ukrayna elçisi " "Bu ihtilafta Türkiye tarafsız kalmamalı, çünkü bölgenin hayati çıkarlarını etkiliyor." dedi.

Türkiye boğazları kapatsın

Nükleer tehdide dikkat çeken Bodnar sözlerini şöyle sürdürdü: "Bölgemizin tarihinde ilk defa nükleer silaha sahip bir devlet başka egemen bir devlete karşı açık bir savaş başlatıyor. Türkiye’nin, boğazları Rus gemilerine kapatmasını istiyoruz”

"Tüm maskeler indirildi şu an savaş halindeyiz" diyen Bodnar Türkiye'nin Rusların hisselerine el koyması gerektiğini de ekledi. “Nükleer silah sahibi bir devlet ilk kez açık savaş başlattı.” diyen Bodnar, Ukrayna’ya yardım edilmesini istiyoruz, savunma kaynaklı askeri yardım istiyoruz. Mali yardım istiyoruz.” dedi. Büyükelçi, “Umuyoruz ki Türk halkı, Ukrayna’nın bu haklı davasını destekleyecektir” şeklinde konuştu.

Bodnar yaptığı ikinci açıklamasında Rusya'nın "fake news" yani yalan haber yaydığını söyleyerek internette yapılan açıklamalara dikkat edilmesini istedi. Ukrayna'nın savunma ve güvenlik sisteminin çalıştığını ve durumun kontrol altında olduğunu belirtti.

9. maddeye atıf yaptı! Dışişleri Bakan Yardımcısı ile görüştüğünü söyleyen Bodnar şunları söyledi: "Ukrayna'nın yardım talebini ilettim. Türk tarafı talepleri değerlendirecek. Türk tarafından dayanışma tezahürünü bekliyoruz. Montrö'nün bize göre 9'uncu maddesi uygulamaya konulmalı. Bize göre savaşın bir tarafı olan ülkenin boğazlardan geçişine yasak konulmalı." Montrö 9. Maddesi "Deniz Kuvvetlerinin sıvı olsun ya da olmasın yakıt taşımak için kullandığı gemilerin savaş gemileri ile bir tutulmasını" içeriyor.