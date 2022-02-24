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Elif Gören kimdir kaç yaşında evli mi eşi Yalım Gören kimdir?

Elif Gören kimdir kaç yaşında evli mi eşi Yalım Gören kimdir?

Survivor 2022 All Star heyecan dolu bölümleri ile devam ederken yarışmacıların hayatı da seyirciler tarafından merak ediliyor. Peki Survivor All Star 2022 kadrosunda yer alan Elif Gören kimdir, kaç yaşında, evli mi eşi Yalım Gönen kimdir?

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Survivor 2022 All Star kadrosunda bu sezon, bir dönem yarışmada oldukça etkili olan Elif Gören de yer alıyor. Karakteri, duruşu ve parkurlardaki başarısı ile dikkat çeken bir isim var; Elif Gönen. Peki kadın koşucu olan ve dereceleri olan Elif Gönen kimdir, yaşı kaç Elif Gönen'in her fırsatta özlemini dile getirdiği eşi Yalım Gönen kimdir? 

Elif Gören kimdir:

Elif Gören, 14 Şubat 1990, İznik, Bursa doğumlu, Türk kadın atlettir. 2012 Yaz Olimpiyatları'nda 4x400 m Milli takımında yer almıştır ve 2012 Olimpiyatlarına katılan en genç Türk sporcu olmuştur.

Hayatı

Gören 14 Şubat 1990'da İznik, Bursa'da doğdu. 400 metre engelli yarışında uzmanlaşmıştır. 55 kilo ağırlığa ve 1.70 metre boya sahip olan atlet, ENKA Spor Kulübü lisanslı sporcusudur. Antrenörler Kemal Şencan ve Fausto Ribeiro tarafından çalıştırılmaktadır.

Elif Gören 2012 Yaz Olimpiyatları'nda Türkiye'yi temsilen bayanlar 4×400 metre bayrak yarışı etkinliğinde yarışmıştır. Bu alanda Olimpiyatlar'da mücadele eden en genç Türk sporcu olarak bilinmektedir. Gören TV8 kanalında yayınlanan Dominik Cumhuriyeti'nde çekilen Acun Medya prodüksiyonu olan Survivor 2020 yarışmasında Ünlüler grubunda katılımcı olarak yer aldı.

Elif Gönen boyu kilosu

Güçlü fiziğiyle dikkat çeken yarışmacılar arasında yer alan Elif Gören’in fiziksel özellikleri internet üzerinden araştırılıyor. 170 cm uzunluğunda olan başarılı sporcu 55 kilo ağırlığındadır.

Elif Gönen instagram hesabı 

Herkes tarafından merak edilen Elif Gören’in hayatı hakkında bilgiler internet üzerinde sorgulanırken bir yandan da özel hayatına dair paylaşımları merak ediliyor. ‘elifgorenofficial’ kullanıcı adıyla Instagram’da yer alan başarılı ismin 254 bin takipçisi bulunuyor.

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